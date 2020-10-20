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20.10.2020 10:22
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Шарапова купила ранчо в Калифорнии за 8,6 млн долларов

Бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова стала владелицей ранчо в Калифорнии. Как сообщает Variety.com во вторник, 20 октября, сделка обошлась спортсменке в 8,6 миллиона долларов.

Ранчо находится неподалеку от Санта-Барбары. На пяти акрах расположены три отдельных строения — главный дом, построенный в балийском стиле, гостевой дом и домик смотрителя, примыкающий к конюшне.

Также на территории ранчо имеется колодец на 56 тысяч литров.

Ранее Шарапова вошла в топ-100 богатейших женщин США, самостоятельно заработавших свое состояние, по версии журнала Forbes.

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Комментарии (2)

BrotherRabbit
"Шарапова купила ранчо в Калифорнии".
А что не на рязанщине? Её телевизор всегда гордо именовал не иначе, как "российская теннисистка" и "наша Маша". А тут вдруг "купила ранчо в Калифорнии"...
doorbal_
про колодец важная ремарка. Как про ружжО на стене в спектакле. Ждём развития событий с колодцем.
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