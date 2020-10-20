Шарапова купила ранчо в Калифорнии за 8,6 млн долларов

Бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова стала владелицей ранчо в Калифорнии. Как сообщает Variety.com во вторник, 20 октября, сделка обошлась спортсменке в 8,6 миллиона долларов.



Ранчо находится неподалеку от Санта-Барбары. На пяти акрах расположены три отдельных строения — главный дом, построенный в балийском стиле, гостевой дом и домик смотрителя, примыкающий к конюшне.

Также на территории ранчо имеется колодец на 56 тысяч литров.

Ранее Шарапова вошла в топ-100 богатейших женщин США, самостоятельно заработавших свое состояние, по версии журнала Forbes.