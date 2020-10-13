Шарапова дебютировала в рейтинге самых богатых женщин США с состоянием 200 млн долларов

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в рейтинг богатейших женщин США, самостоятельно заработавших свое состояние. Согласно материалам американского Forbes, россиянка заняла 87-е место из 97 (при этом многие позиции делят сразу несколько человек) с состоянием в 200 млн долларов.

Большую часть денег Шарапова заработала благодаря теннису. Кроме того, ей принадлежит компания Sugarpova по производству сладостей.

Теннисистка выиграла пять турниров Большого Шлема и заключала рекламные контракты с такими компаниями, как Nike, Evian и Porsche. Отмечается, что Шарапова живет в Калифорнии и называла США «своим домом».