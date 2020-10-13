Шарапова дебютировала в рейтинге самых богатых женщин США с состоянием 200 млн долларов
Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в рейтинг богатейших женщин США, самостоятельно заработавших свое состояние. Согласно материалам американского Forbes, россиянка заняла 87-е место из 97 (при этом многие позиции делят сразу несколько человек) с состоянием в 200 млн долларов.
Большую часть денег Шарапова заработала благодаря теннису. Кроме того, ей принадлежит компания Sugarpova по производству сладостей.
Теннисистка выиграла пять турниров Большого Шлема и заключала рекламные контракты с такими компаниями, как Nike, Evian и Porsche. Отмечается, что Шарапова живет в Калифорнии и называла США «своим домом».
Первое место в рейтинге третий год подряд занимает Диана Хендрикс — соосновательница компании ABC Supply, занимающейся кровлей и окнами. Состояние Хендрикс за год выросло с 7 млрд долларов до 8 млрд долларов. На втором месте оказалась Джуди Фолкнер, основавшая компанию Epic, которая занимается программным обеспечением для медицинских организаций. Ее состояние составило 5,5 млрд долларов. Третью позицию заняла Мег Уитман, известная прежде всего работой на посту генерального директора eBay. Сейчас Уитман возглавляет сервис стриминга коротких видео Quibi и может похвастаться состоянием размером 5 млрд долларов.
Мария Шарапова — самая успешная российская теннисистка в истории, одна из десяти женщин, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого Шлема, но в разные годы). Обладательница серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне. Кроме того, она признана самым высокооплачиваемым российским спортсменом за последние 10 лет. В феврале Шарапова объявила о завершении карьеры.