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19.10.2020 23:59
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Россия поставила Китаю сверхплановый газ

Россия поставила в Китай больше газа, нежели предусмотрено по контракту, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз «Газпрома».

Отмечается, что топливо было поставлено по заявке китайской стороны. Как поясняет компания, 19 октября фактический суточный объём поставок превысил контрактный на 20%.

«"Газпром" продолжает увеличивать поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с Чаяндинского месторождения. Впервые 19 октября этого года суточный объём поставок российского газа по заявке китайской стороны превысил обязательства по контракту. Превышение составило 20%», - говорится в сообщении.

Речь идет о поставках по газопроводу «Сила Сибири», по которому прокачивается газ с Чаяндинского месторождения в Якутии. Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» начались 2 декабря 2019 года. . За первое полугодие 2020-го в рамках контракта было поставлено 1,57 миллиарда кубометров топлива.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Теперь топливо на заправках станет еще дороже - ведь праздник же у ребят, надо отметить!
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