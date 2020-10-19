Выбывшие из совета МО «Новоизмайловское» кандидаты от «Единой России» не смогли вернуть мандаты через суд

В Петербурге кандидатам от «Единой России» и самовыдвиженцам не удалось через суд вернуть себе мандаты в муниципальном образовании «Новоизмайловское». Об этом 19 октября «Фонтанке» рассказал депутат МО Андрей Стариков.



«Экс-депутатам от «Единой России» отказали в иске против Горизбиркома, заключение прокурора — тоже против», — рассказал он.

Напомним, иск к петербургской избирательной комиссии подали кандидаты от «Единой России» Валентина Калинина, Людмила Павлова, Оксана Морозова и Валерий Жилкин и самовыдвиженцы Лариса Бубович и Анна Поцелуева. В августе 2020 года Горизбирком принял решение зарегистрировать в качестве избранных депутатов «Новоизмайловского» самовыдвиженцев Андрея Старикова, Дмитрия Коля, Максима Петрова и Олега Соловьева, выдвиженцев от КПРФ Галину Кукарцеву и Владимира Локтева.