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19.10.2020 19:11
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Выбывшие из совета МО «Новоизмайловское» кандидаты от «Единой России» не смогли вернуть мандаты через суд

В Петербурге кандидатам от «Единой России» и самовыдвиженцам не удалось через суд вернуть себе мандаты в муниципальном образовании «Новоизмайловское». Об этом 19 октября «Фонтанке» рассказал депутат МО Андрей Стариков.

«Экс-депутатам от «Единой России» отказали в иске против Горизбиркома, заключение прокурора — тоже против», — рассказал он.

Напомним, иск к петербургской избирательной комиссии подали кандидаты от «Единой России» Валентина Калинина, Людмила Павлова, Оксана Морозова и Валерий Жилкин и самовыдвиженцы Лариса Бубович и Анна Поцелуева. В августе 2020 года Горизбирком принял решение зарегистрировать в качестве избранных депутатов «Новоизмайловского» самовыдвиженцев Андрея Старикова, Дмитрия Коля, Максима Петрова и Олега Соловьева, выдвиженцев от КПРФ Галину Кукарцеву и Владимира Локтева.

Решение суда о пересчете результатов выборов, по которому они должны были получить мандаты, вступило в силу еще в начале текущего года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

dragvs
Цепкими лапками хотят держаться за власть
SlawaPiter
Почему бы их прилюдно не повесить?
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