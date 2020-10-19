Президент Азербайджана и премьер-министр Армении готовы к новым переговорам в Москве для урегулирования карабахского конфликта
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов приехать в Москву для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
«Конечно, мы готовы на компромисс, мы всегда это говорили. Отправная точка для нас — это статус Нагорного Карабаха. Если Азербайджан согласится в вопросе статуса Нагорного Карабаха, то можно сказать, что есть предпосылки для компромисса», — заявил Никол Пашинян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил агентству, что также готов «встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования».
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. 10 октября в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.