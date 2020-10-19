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19.10.2020 16:58
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«Неоднократно создавали угрозу». Израильские СМИ рассказали об опасном сближении российского истребителя и гражданского лайнера

Истребитель Су-27 приблизился к самолету Airbus A320 израильской авиакомпании Israir в воздушном пространстве Кипра.

«Су-27 приблизился и летел рядом с израильским Airbus A320, направлявшимся с греческого острова Родос в Тель-Авив, пока не последовало предупреждение от кипрского авиадиспетчера», — сообщает 19 октября Ynetnews.

Российский истребитель якобы подлетел к самолету компании Israir на расстояние одной мили (1,6 км).

Издание указывает, что истребители из РФ размещены в Сирии, а в последние недели российская сторона увеличила свое воздушное присутствие в этом регионе.

«Российские истребители неоднократно пересекали маршруты пассажирских самолетов, создавая угрозу для коммерческих рейсов», — указывает Ynetnews.

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Комментарии (2)

Brit
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SlawaPiter
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