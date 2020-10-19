«Неоднократно создавали угрозу». Израильские СМИ рассказали об опасном сближении российского истребителя и гражданского лайнера

Истребитель Су-27 приблизился к самолету Airbus A320 израильской авиакомпании Israir в воздушном пространстве Кипра.

«Су-27 приблизился и летел рядом с израильским Airbus A320, направлявшимся с греческого острова Родос в Тель-Авив, пока не последовало предупреждение от кипрского авиадиспетчера», — сообщает 19 октября Ynetnews.

Российский истребитель якобы подлетел к самолету компании Israir на расстояние одной мили (1,6 км).

Издание указывает, что истребители из РФ размещены в Сирии, а в последние недели российская сторона увеличила свое воздушное присутствие в этом регионе.