«Может вписаться». Вице-губернатор Линченко оценил концепцию «Газпром нефти» по развитию Охтинского мыса
«Строительный» вице-губернатор Петербурга Николай Линченко считает проект «Газпром нефти» по развитию Охтинского мыса амбициозным, но при этом подходящим для реализации. Своё мнение он сформулировал на конференции «Новые реалии петербургского девелопмента».
«С точки зрения концепции это тот момент, который может вписаться при детальном проектировании с соблюдением строгих требований действующих ограничений по объектам культурного наследия», — цитирует вице-губернатора 19 октября «Деловой Петербург».
«Газпром нефть» планирует создать в Красногвардейском районе общественно-деловой комплекс и ландшафтный парк. Почти половина всех площадей проекта отведена под общественные функции — зоны для прогулок и отдыха горожан и туристов, кафе, рестораны, смотровую площадку, спортивный центр и другие общедоступные сервисы.
В августе Верховный суд по иску «Газпром нефти» и градозащитников подтвердил границы охранных зон на Охтинском мысе, сохранив в силе приказ Министерства культуры РФ № 250. Как объясняли в компании, задачей обращения было окончательное определение охраняемых участков, которые должны быть выведены за пределы будущей стройки и которые станут частью ландшафтного парка. Что же все-таки можно будет построить на Охтинском мысе и в каком объеме, Верховный суд окончательно решит в апелляционной инстанции 10 ноября.