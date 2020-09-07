О том, каким будет парк «Газпром нефти» на Охтинскому мысу и чего не хватает зеленым территориям Петербурга, «Фонтанке» рассказал исполнительный директор японского бюро Nikken Sekkei Фади Джабри.

В ближайшие годы на Охтинском мысу напротив Смольного появится общественно-деловой комплекс «Газпром нефти». Здание будет открыто для горожан, а вокруг комплекса расположится общедоступный ландшафтный парк. Территорию развивает японская компания Nikken Sekkei, которая обошла в закрытом конкурсе архитектурные бюро из России, Франции, Германии и Нидерландов.



— Господин Джабри, президент Nikken Sekkei Тадао Камеи, рассказывая о проекте, отметил, что авторы «постарались выразить в архитектуре гений этого места, его глубокую историческую связь с развитием России как великой морской державы». Если говорить о парковой зоне, в каких решениях будет проявляться эта идея?



— Мы создали три различные ландшафтные зоны: гостеприимную площадь прибытия, символические ворота и парк у набережной Невы. Попадая на территорию комплекса, вы сначала оказываетесь на площади — в комфортном зеленом пространстве с деревьями и амфитеатром. Там вашему взгляду открывается вид на великолепный Смольный собор, обрамленный аркой между двумя частями комплекса. На площади перед аркой бьет фонтан, который зимой превращается в каток. Под аркой разбит мелководный искусственный водоем — его гладь как бы соединяется с Невой и создает эффект бесконечности пространства. Когда вы проходите через символические «ворота» к Неве, вы оказываетесь в парке: там мы постарались максимально открыть вид на волшебные панорамы с Большеохтинским мостом и Смольным собором. Оттуда же хорошо видны очертания нашего комплекса — они напоминают борта кораблей. Это прямая отсылка к знаменитым Охтинским верфям.

— На некоторых участках мыса были сделаны археологические находки — на них запрещено строительство. Как эти участки будут интегрированы в пространство?



— В этих зонах запрещено вести любое строительство, но на ландшафт и озеленение, создание пространства, по которому люди могли бы ходить, ограничений нет. Честно говоря, мы думали раскопать этот грунт и показать «внутренности», но не стану скрывать: ничего такого, что можно было бы показать, мы не нашли. Да, разумеется, это историческое место, там была крепость Ниеншанц, но показать ее через «ископаемые», как это делают, например, в Риме, здесь не очень-то выйдет. Не думаю, что место нужно как-то выделять в парковом пространстве: устанавливать таблички или вывески с пояснениями. Ощущение истории нужно будет обязательно передать, но другим способом.

— Вы сказали, что хотите максимально открыть панорамы Невы в парке. Но на набережной часто бывает ветрено. Планируется ли какая-то защита от непогоды?

— Для нас это очень важный момент. Мы столкнулись с дилеммой: с одной стороны, мы хотим открытости и видимости, а с другой — понимаем, что холодные ветра могут раздражать. Мы рассматриваем возможность проектирования некоторых видов зеленых ветровых барьеров, но в случае непогоды люди всегда могут согреться внутри комплекса.



— На визуализации вашего проекта в зоне прибытия есть деревья. Среди них узнаваемы только березы. Вы хотите «населить» парк исключительно флорой, естественной для нашего региона?

— Береза, конечно, должна быть — это символ России. Но мы бы хотели, чтобы парк был интересным все четыре сезона. Осенью красочность, помимо березы, будут передавать дуб и клен. Еще мы планируем высадить сакуру, которая очень украсит парк весной. Все перечисленные деревья приспособлены к суровому климату на открытом воздухе. Сакура, конечно, более нежная, но есть сорт, который растет на северном японском острове Хоккайдо. Его климат очень похож на ваш, поэтому при выборе деревьев мы будем опираться на опыт этого региона.

Хочется, конечно, элемента неожиданности, поставить, например, баобаб (Улыбается.), но приживется ли он?! Экзотические растения проще выращивать внутри помещения. Там в качестве элемента озеленения может быть задействован бамбук. Если в какой-то момент мы захотим поставить там еще и пальму, то почему бы и нет? Все это будет интересно для посетителей.



Фади Джабри Фото: предоставлено Nikken Sekkei

— Внутри комплекса, судя по всему, тоже планируется много зелени. В частности, говорится о «вертикальном озеленении». У нас в Петербурге из «вертикального озеленения» — только дикий виноград и плющ на стенах, да и они — редкость. Что будет представлять собой этот элемент в вашем проекте?

— Не скрою: подбирать растения для комплекса мы будем вместе с российскими специалистами. Но в целом нам видится несколько элементов. Первый — вертикальные зеленые стены, спроектированные таким образом, что зелень тянется по ним вверх. Второй — зеленые балкончики, с которых растения будут спускаться вниз, а еще зеленые галереи. Такое обилие природы, живых растений повышает продуктивность и улучшает самочувствие людей. Мы знаем, что лето в Петербурге короткое, а зима — длинная и холодная. Чтобы посетители нашего комплекса могли насладиться зеленью в любой момент, мы спроектировали зимний сад. Зелень будет видна не только изнутри, но и снаружи. Так как наше здание воздушное, со стеклянными стенами, растения в помещениях будут хорошо освещены и, таким образом, еще больше станут привлекать людей, которые находятся на улице.



— А что такое зеленые галереи? Это место будет общедоступным?

— Зеленые галереи — это общественные пространства, доступные абсолютно для всех: и для обычных посетителей, и для офисных сотрудников. Кроме этого открытой для всех будет роща деревьев у главного входа. Представьте себе: зеленый сад, слышно журчание воды, которая стекает по стене небольшим водопадом. Рядом кафе, чуть поодаль — беговая дорожка. В галерее вполне может разместиться какая-то выставка. Вид на все пространство комплекса, кстати, тоже будет открыт — между офисной и общественной частями не будет никаких стен, только турникеты.

— Если говорить конкретно... что внутри комплекса будет доступно простым горожанам и туристам — не сотрудникам офиса?

— Множество всего: зеленые галереи, кафе, панорамные рестораны, спортивная площадка с беговой дорожкой внутри здания, выставки, обзорная площадка на крыше комплекса, откуда будет открываться завораживающий вид на Неву, Смольный собор и Большеохтинский мост.



— Как бы вы описали посетителей парка и комплекса?



— Их можно перечислять бесконечно, каждый сможет найти здесь что-то для себя. Во-первых, это жители района: одни придут сюда погулять с собакой, другие — провести время с детьми, третьи — позаниматься йогой. Во-вторых, это сотрудники офиса и их гости. В какой-то момент место станет популярным, и тогда посмотреть на зимний сад и парк будут приезжать жители и других районов, и туристы.

— Петербургу явно не хватает общественных пространств — это видно хотя бы по переполненному «Севкабелю». За счет чего ваш парк может стать точкой притяжения горожан?

— Да, «Севкабель» — это интересное место с индустриальным характером. Наш парк, во-первых, будет виден с Невы, во-вторых, он планируется большим, и оттуда откроется шикарный вид на реку и на Смольный. В-третьих, там будут теплые крытые зеленые пространства с кафе и ресторанами. Но есть и еще один фактор — мероприятия, которые могут привлекать сюда людей. У вас на Дворцовой площади зимой появляется прекрасная новогодняя елка. Ее недавно назвали самой красивой в мире, и я однажды даже специально приезжал на нее посмотреть. Мне кажется, такие новогодние иллюминации могут появляться и в других точках Петербурга. Например, в парке на Охтинском мысу можно сделать большой узорчатый ковер из светильников. Только представьте, как это красиво будет выглядеть со стороны Невы и какой праздник этот объект создаст для жителей ближайших домов!



То есть в целом мы хотим сделать парковое пространство гибким, готовым к самым разным затеям и мероприятиям.

— А каким вы в целом видите запрос петербуржцев на парковые пространства?

— Думаю, здесь всё, как и у жителя любого другого города. Самое главное — связь с природой: милые газоны и растения, зеленые пространства для свободного пользования. Второе — это элементы комфорта и места, где можно приятно провести время: кофейни, ресторанчики, выставочные зоны и т.д.

— Какие парковые пространства в Петербурге или Ленобласти вам больше всего нравятся?

— У вас просто восхитительные исторические парки! Они роскошные, парадные, продуманные до мелочей. Такого подхода к дизайну требовало время, в которое они были созданы. Но в современных реалиях у людей немного другие запросы — им нужна гибкость пространства. У Дворцовой площади, например, есть парк с тротуарами, зеленью, красивыми деревьями, прекрасным фонтаном, но все эти элементы, как бы точнее выразиться, находятся строго на своем месте. Что-то новое поместить в эту среду очень сложно. Мне кажется, что сейчас паркам гораздо лучше быть гибкими, быть готовыми создавать что-то временное… В этом плане очень приятное впечатление у меня осталось от «Новой Голландии» с ее элегантностью, богатством и разнообразием мероприятий. Чем больше в парке элементов, открытий и неожиданностей, тем он интереснее. Вода не должна быть стоячей, она должна течь!

— А какие международные парки кажутся вам эталонными? С каким мировым проектом можно сравнить парк на Охтинском мысе?

— Парки могут быть очень большими и разнообразными — как Императорский квартал в Токио, Central Park в Нью-Йорке, парк Горького в Москве. Но, думая о нашем проекте, я бы назвал парк Хинокичо в Токио или Олимпийский парк в Сиэтле. Они оптимальны с точки зрения масштаба, красиво задуманы и предлагают посетителям множество приятных моментов.

— Как вы считаете, стоит ли закрывать парки на ночь?

— Это тонкий момент, с которым мы встречаемся, работая с российскими проектами. Нам, архитекторам, сложно ответить на вопрос: «Что делать, если в парк придет человек со своей водкой и селедкой и начнет все это там употреблять?!» Лично я думаю, что закрывать парк не нужно, и он должен быть открыт 24/7. Технологии сейчас позволяют обеспечить безопасность в любое время, за счёт того же круглосуточного видеонаблюдения. Да и к тому же, когда вы, например, заходите в красивый музей, он на вас влияет — вы постараетесь хорошо одеться, зная, что все остальные тоже будут выглядеть отлично. Может быть, из-за влияния среды дебоширам будет просто некомфортно находиться в нашем парке.



— У нас на территории Ватного острова скоро появится парк «Тучков буян». Во время обсуждения его наполнения с петербуржцами от них часто звучала просьба сделать парк привлекательным для горожан, но таким, чтобы он не превратился в туристический объект. Как вы считаете, это вообще возможно?

— Великолепный пример — московский парк «Зарядье». Кто бы мог подумать, что это место однажды вот так откроют для всех, перекопают там землю и устроят под ней помещения?! Вышло очень удачно и красиво. И туда приходят туристы — это важно для экономики города, подчеркивает его статус, влияет на рейтинговые позиции. Санкт-Петербург всегда пользовался популярностью у туристов. Говорить им: «Знаете, мы не хотим вас здесь видеть», на мой взгляд, как-то несправедливо. Если бы мне так сказали из-за того, что я иностранец, я бы разочаровался. Мы надеемся, что и в наш парк на Охтинском мысу будут приезжать люди из других городов и стран.

— Как вы думаете, уживутся ли на Охтинском мысе офис и парк?

— Конечно! Так и должно быть, на мой взгляд. Деловую функцию нужно дополнять общественной. В нашу эпоху мир движется к прозрачности и полифункциональности. В конце концов, бизнес же работает именно для общества!

Беседовала Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»