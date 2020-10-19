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19.10.2020 14:44
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Беглов предложил повысить объем госдолга Петербурга

Губернатор Александр Беглов предложил повысить объем госдолга города до 70% от объема доходов бюджета Петербурга. Это следует из поправки в законопроект о бюджетном процессе, внесенной градоначальником на рассмотрение Заксобрания. Поправку рассмотрят на ближайшем заседании парламента.

Губернатор предложил изменить статью 44 закона и установить, что объем государственного долга Санкт-Петербурга не должен превышать 70% утвержденного общего объема доходов бюджета без учета утвержденных безвозмездных поступлений. В действующей редакции предельная планка установлена на уровне 50%.

Напомним, в первом чтении законопроект о бюджетном процессе был принят 16 сентября. Рассмотрение во втором чтении запланировано на ближайшее заседание парламента, которое состоится 21 октября.

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Комментарии (5)

Danik
Есть предложение сократить количество чинуш, их зарплаты привести к прожиточному минимуму, сократить гараж в Смольном, количество комитетов Смольного. Можно сократить количество замов у губера. Если не уложимся в бюджет, то можно сократить и губера. Или на худой конец поменять на более толкового. Того же Хургала позвать.)
pregatus
А отправить группы риска по домам с сохранением зп он не предложил.
Awkward
Долги надо погашать и возвращать, а не увеличивать.
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