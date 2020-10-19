Беглов предложил повысить объем госдолга Петербурга

Губернатор Александр Беглов предложил повысить объем госдолга города до 70% от объема доходов бюджета Петербурга. Это следует из поправки в законопроект о бюджетном процессе, внесенной градоначальником на рассмотрение Заксобрания. Поправку рассмотрят на ближайшем заседании парламента.
Губернатор предложил изменить статью 44 закона и установить, что объем государственного долга Санкт-Петербурга не должен превышать 70% утвержденного общего объема доходов бюджета без учета утвержденных безвозмездных поступлений. В действующей редакции предельная планка установлена на уровне 50%.
Напомним, в первом чтении законопроект о бюджетном процессе был принят 16 сентября. Рассмотрение во втором чтении запланировано на ближайшее заседание парламента, которое состоится 21 октября.