Смольный одобрил концессионное соглашение по оранжереям Таврического сада
Правительство Петербурга одобрило заключение концессионного соглашения по реконструкции теплиц в Таврическом саду. О том, что заниматься этим будет Газпром, известно с февраля.
Cоглашение одобрено на заседании правительства 19 октября, сообщает пресс-служба Смольного. Дата начала эксплуатации объекта — не позднее 1 июля 2025 года.
Инвестор должен создать социально-культурный объект, при этом не менее 60% площади должно быть отдано под оранжереи и помещения для досуга. Концессионное соглашение предлагается к заключению на срок 49 лет.
О намерении отдать бизнесу оранжереи Таврического сада Смольный объявил весной 2019 года. Об интересе к проекту заявили три претендента: ООО «ТатПроект» (холдинг Ginza Project), Фонд социальных инвестиций «Газпрома» и ООО «Тандем-Истейт».
Комитет по инвестициям Петербурга объявил конкурс на заключение концессионного соглашения в декабре 2019 года. В итоге заявилась всего одна компания — Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».