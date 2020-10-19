Смольный одобрил концессионное соглашение по оранжереям Таврического сада

Правительство Петербурга одобрило заключение концессионного соглашения по реконструкции теплиц в Таврическом саду. О том, что заниматься этим будет Газпром, известно с февраля.

Cоглашение одобрено на заседании правительства 19 октября, сообщает пресс-служба Смольного. Дата начала эксплуатации объекта — не позднее 1 июля 2025 года.

Инвестор должен создать социально-культурный объект, при этом не менее 60% площади должно быть отдано под оранжереи и помещения для досуга. Концессионное соглашение предлагается к заключению на срок 49 лет.