Крымские археологи при строительстве водовода наткнулись на деревню времен Золотой орды
При строительстве водовода в восточной части Крымского полуострова археологи обнаружили поселение времен Золотой орды — XIV века. Об этом рассказал завотделом археологии первобытных обществ Института археологии Крыма РАН Александр Кислый.
«Это поселение в основном относится к золотоордынскому времени — XIV век нашей эры. Оно знаково тем, что мы получили массовый материал. В частности, раскопаны необыкновенные хозяйственные ямы, которые позволяют лучше познать жизнедеятельность этого периода», — сказал Кислый 19 октября «Интерфаксу».
Раскопки ведутся на площади 4,4 тыс. кв. м, на которых уже обнаружили фрагменты винных амфор, чаш и различной керамики, а также большое количество костей — крупного и мелкого рогатого скота. Местность назвали Аджиэль.
Рядом с деревней золотоордынского периода обнаружены следы более поселений. эпохи бронзы — конца 3 тыс. до н.э.