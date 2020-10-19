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19.10.2020 11:51
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Крымские археологи при строительстве водовода наткнулись на деревню времен Золотой орды

При строительстве водовода в восточной части Крымского полуострова археологи обнаружили поселение времен Золотой орды — XIV века. Об этом рассказал завотделом археологии первобытных обществ Института археологии Крыма РАН Александр Кислый.

«Это поселение в основном относится к золотоордынскому времени — XIV век нашей эры. Оно знаково тем, что мы получили массовый материал. В частности, раскопаны необыкновенные хозяйственные ямы, которые позволяют лучше познать жизнедеятельность этого периода», — сказал Кислый 19 октября «Интерфаксу».

Раскопки ведутся на площади 4,4 тыс. кв. м, на которых уже обнаружили фрагменты винных амфор, чаш и различной керамики, а также большое количество костей — крупного и мелкого рогатого скота. Местность назвали Аджиэль.

Рядом с деревней золотоордынского периода обнаружены следы более поселений. эпохи бронзы — конца 3 тыс. до н.э.

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Комментарии (3)

footballer13
Они даже списать толком не могут.
260563251
Археологи теперь водоводы строят? Оригинально.
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