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19.10.2020 11:41
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Петербургские фонтаны под первым снегом закрывают сезон. Он стал одним из самых необычных за всю историю

В Петербурге началась консервация фонтанов до следующей весны. В этом году их сезон продлился менее четырёх месяцев.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, сотрудники Водоканала приступили к отключению с 19 октября. Из трубопроводной системы сливают воду, нососное оборудование и подсветку будут демонтировать, сами фонтаны герметизировать и готовить к холодам. Об их приближении погода просигнализировала первым снегом, которого местами хватит уже для полноценной снежной битвы.

Всего на «зимовку» уходят 61 фонтан и фонтанный комплекс. Как отмечают в правительстве, этот сезон стал для них одним из самых необычных за всю историю сооружений. Виноват коронавирус, который сдвинул начало сезона с середины апреля на 29 июня. Музей-заповедник «Петергоф» из-за этого потерял более половины посетителей.

После того, как фонтаны законсервируют, оборудование проверят и при необходимости заменят детали и узлы. Кроме того, к следующей весне обещают полноценную работу фонтану, расположенному на Академическом проспекте в Пушкине, планируют завершить реконструкцию двух фонтанов на площади Победы на Московском проспекте и фонтана на Лермонтовском проспекте у дома 41.

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