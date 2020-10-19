Вместе со снегом Петербургу «насыпало» пробок и ДТП

Снежное утро понедельника, 19 октября, отметилось в Петербурге 7-балльными пробками. Это на 1 балл больше, чем обычно наблюдалось в утренний час пик.



Как сообщили аналитики «Яндекс.Пробок», самыми загруженными улицами Петербурга этим утром были проспект Стачек, Заневский проспект и проспект Косыгина, а также Гражданский проспект. В сторону центра там было 8 баллов.

Две из пяти крупнейших за утро пробок собрались на КАД, и обе в десятом часу. На внутреннем кольце скопился 9-километровый затор от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, а на внешнем — пробка в 6,4 километра от Московского шоссе до виадука над железной дорогой. Не давала водителям расслабиться и погода. Занесенный снегом съезд с КАД в Петергоф показал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Сергей.