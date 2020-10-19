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19.10.2020 11:25
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Вместе со снегом Петербургу «насыпало» пробок и ДТП

Снежное утро понедельника, 19 октября, отметилось в Петербурге 7-балльными пробками. Это на 1 балл больше, чем обычно наблюдалось в утренний час пик.

Как сообщили аналитики «Яндекс.Пробок», самыми загруженными улицами Петербурга этим утром были проспект Стачек, Заневский проспект и проспект Косыгина, а также Гражданский проспект. В сторону центра там было 8 баллов.

Две из пяти крупнейших за утро пробок собрались на КАД, и обе в десятом часу. На внутреннем кольце скопился 9-километровый затор от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, а на внешнем — пробка в 6,4 километра от Московского шоссе до виадука над железной дорогой. Не давала водителям расслабиться и погода. Занесенный снегом съезд с КАД в Петергоф показал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Сергей.

На Петергофском шоссе и проспекте Стачек около 8 утра собралась вторая по величине пробка, затор длиной 6,6 километра тянулся от улицы Доблести до Автомобильной улицы. Замыкают топ-5 утренних пробок 5,5-километровые заторы в двух районах города. На Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице водителям пришлось постоять от проспекта Славы до Лиговского проспекта, а на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина — от КАД до Заневского проспекта.

Движение на Витебском вдобавок затруднило ДТП. У перекрёстка с Благодатной улицей столкнулись два легковых автомобиля, пишет в «ДТП и ЧП» очевидец Александр. Одна из машин в результате завалила дорожный знак на разделительном газоне.

Фото: «ДТП и ЧП»
Фото: «ДТП и ЧП»

На Октябрьской набережной, напротив дома 6°С, в ДТП попало легковое такси сервиса «Ситимобил». Автомобиль вылетел на тротуар у столба. На фото, опубликованных очевидцем Альбертом, видно, что у него повреждена задняя часть с левой стороны.

Фото: «ДТП и ЧП»
Фото: «ДТП и ЧП»

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Комментарии (2)

Nurofen
Радуют разбитые каршеринговые машины, побыстрее уже-бы разбили все. Очень достали нищеброды на каршеринге.
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