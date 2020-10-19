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19.10.2020 08:35
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Хакеры из Северной Кореи атаковали оборонные предприятия в России

Хакерская группировка Kimsuky из КНДР весной этого года провела несколько атак на военные и промышленные организации в России. Об этом 19 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

По словам Group-IB, хакеры пытались получить конфиденциальную информацию из аэрокосмических компаний, проводя вредоносные рассылки, в том числе через соцсети.

По данным издания, в числе компаний, подвергшихся атаке, оказался «Ростех». В дочерней компании «Ростеха» «РТ-Информ», которая занимается информбезопасностью, эти данные не подтвердили и не опровергли, но отметили, что число кибератак на ресурсы госкорпорации выросло с апреля по сентябрь. Большинство из них оказались некачественными и не несли существенной угрозы, но это могло быть «прощупыванием почвы», предположили в «РТ-Информ».

Kimsuky также известна под названиями Velvet Chollima и Black Banshee, она занимается кибершпионажем. По словам Тихоновой, ранее северокорейские хакеры атаковали объекты в Южной Корее, но затем занялись предприятиями в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в России, на Украине, в Словакии и Турции, используя мошеннические рассылки.

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Комментарии (5)

Василий Марущак
С помощью счётной доски с костями что ли?
Rozenkrantz
Цель оправдывает средства — давай
Убивай,насилуй, клевещи, предавай
Ради светлого, светлого, светлого, светлого
Светлого здания идей Чучхе... (с) Егор Летов
Агроном аэродрома
Хм. А зачем узкоглазым конфиденциальная информация о финансовых махинациях? У них жэ там не буржуазный строй.
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