Хакеры из Северной Кореи атаковали оборонные предприятия в России

Хакерская группировка Kimsuky из КНДР весной этого года провела несколько атак на военные и промышленные организации в России. Об этом 19 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.



По словам Group-IB, хакеры пытались получить конфиденциальную информацию из аэрокосмических компаний, проводя вредоносные рассылки, в том числе через соцсети.



По данным издания, в числе компаний, подвергшихся атаке, оказался «Ростех». В дочерней компании «Ростеха» «РТ-Информ», которая занимается информбезопасностью, эти данные не подтвердили и не опровергли, но отметили, что число кибератак на ресурсы госкорпорации выросло с апреля по сентябрь. Большинство из них оказались некачественными и не несли существенной угрозы, но это могло быть «прощупыванием почвы», предположили в «РТ-Информ».

