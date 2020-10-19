Правила покупки полиса ОСАГО в России изменились

Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене полиса на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать с водителя комиссию, пишет 19 октября РИА Новости.

Автовладельцы в России с 19 октября могут приобретать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Такая возможность появилась со вступлением в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволяют россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний, президент Владимир Путин подписал в июле.

С 1 октября также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.

При покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии коронавируса, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября.

В сентябре вступило в силу и указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф.