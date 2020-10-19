FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19.10.2020 08:18
2
Печать

Правила покупки полиса ОСАГО в России изменились

Автовладельцы в России с 19 октября могут приобретать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Такая возможность появилась со вступлением в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене полиса на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать с водителя комиссию, пишет 19 октября РИА Новости.

Два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволяют россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний, президент Владимир Путин подписал в июле.

С 1 октября также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.

При покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии коронавируса, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября.

В сентябре вступило в силу и указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Alex000
Спасибо, ребятки, но я уж лучше ножками, то есть колёсиками, к дилеру. У него и страховые представлены, и диагностическая карта всё равно нужна - её удалённо не сделаешь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний