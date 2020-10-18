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18.10.2020 21:55
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Стена огня: посмотрите, как в Воронеже горели тысячи пар обуви

Кадр из видео на YouTube-канале&nbsp;<p>TV Губерния<br></p>
Кадр из видео на YouTube-канале 

TV Губерния

Мощный пожар произошёл вечером 18 октября в Воронеже.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на областное ГУ МЧС, в Левобережном районе города, на Иркутской улице, загорелся склад с обувью. Огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. К 20:30 его локализовали на 200 «квадратах».

Никто не пострадал. Угрозы жилым домам и населению нет, поскольку склад стоит в отдалении, отмечают в МЧС. Тем не менее кадры с места ЧП впечатляют.

Кадр из видео на YouTube-канале&nbsp;<p>TV Губерния<br></p>
Кадр из видео на YouTube-канале 

TV Губерния

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Комментарии (1)

meddmitro
Вот что чипирование делает с обувью
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