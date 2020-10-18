Житель Калмыкии снял на видео массовую гибель рыбы. Её могло убить снижение уровня воды
Проверку массовой гибели рыбы в водохранилище Калмыкии начал Следственный комитет. По предварительной версии, животные гибнут из-за критического снижения уровня воды, сообщает 18 октября «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру республики.
О гибели рыбы накануне в Instagram сообщил пользователь Санчир Горяев. Он выложил в соцсеть видеоролик, на котором заснял побережье, усеянное трупами водных обитателей.
Местный житель отметил, что видео сделано на берегу Аршань-Зельменского водохранилища в Калмыкии. По его словам, на несколько километров от водоема разносится вонь разлагающейся рыбы.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Калмыкии, по предварительной оценке, рыба погибла из-за критического снижения уровня воды, которое вызвало недостаток кислорода. Ранее проверку начали сотрудники следственных органов.
Причины массовой гибели рыбы 18 октября стали расследовать и правоохранители Приморья. Накануне местные жители опубликовали в соцсетях фотографии и видеозаписи мора в районе реки Артемовка.
«Факт мора подтвердился, на воде имелись признаки пены», — цитируют РИА Новости начальника отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа Александра Мурзина. По факту возбуждено административное расследование.
Напомним, ранее гибель морских животных заметили жители Камчатки. Изменения воды и грунта на полуострове на себе ощутили серферы, чьи лагеря располагаются на побережье Тихого океана. Халактырский пляж, где базируются спортсмены, оказался усеян мертвыми морскими животными. За оглаской ситуации последовала проверка. Несмотря на то, что обстоятельства случившегося уже несколько недель выясняют различные ведомства, независимые организации и простые добровольцы, сказать точно, что могло привести к бедствию, до сих пор нельзя.