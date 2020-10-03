«Фонтанка» пообщалась с жительницей Петропавловска-Камчатского, которая прямо сейчас находится на Халактырском пляже. Она рассказала, как серферы постепенно ощущали на себе последствия загрязнения океана и как сейчас выглядит берег.

«Все себя тут неприятно чувствуют». Мама юных серферов с Камчатки о том, каково сейчас находиться на Халактырском пляже.

Жительница Петропавловска-Камчатского Елена Маркова - мама двух юных серферов в возрасте 11 и 13 лет. Каждые выходные в сентябре они ездили на Халактырский пляж. Первые недомогания дети Елены ощутили две недели назад, но она не сразу придала этому значение. Только после общения с остальными, в том числе взрослыми, серферами стало понятно - с океаном что-то не так.

Эти выходные Елена снова проводит на пляже с ночевкой. Как женщина рассказала корреспонденту «Фонтанки» 3 октября (около 11 вечера по местному времени), приехав на берег океана, она почувствовала першение в горле и в носу, а также легкие пощипывания на языке и губах. «Все себя тут неприятно чувствуют. Мне на самом деле первый раз стало страшно. Никогда такого не было», - признается она.

Впервые недомогания после купания в океане ощутили дети Елены 17-18 сентября. Они пожаловались на боль в глазах. Посоветовавшись с другими серферами, женщина предположила, что такую реакцию могли вызвать принесенные течением планктон, водоросли или другие микроорганизмы. «Я подумала, что такое бывает порой после соленой воды. Сама я в воду не заходила, поскольку мой гидрокостюм не рассчитан на холодные температуры. Когда мы приехали на следующей неделе, я взяла с собой японские капли для глаз. В первый день они немножко сняли воспаление, а на следующий день уже было понятно, что это не только у моих детей, а у всех серферов глаза слезятся, на них будто пелена, кого-то даже тошнило, вода была другого вкуса. Тогда мы поняли, что серфинг стал уже просто опасен и перестали заходить в воду», - рассказывает Маркова. Состояние воды и берега в районе Халактырского пляжа стали активно обсуждать 3 октября, после того как журналист Юрий Дудь опубликовал в сети фото и видео огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке и рассказ одного из серферов. После катания в океане у спортсменов начинались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Жители стали находить на берегу погибших рыб и морских обитателей. Предварительные данные проб воды показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.

При этом около 7 часов утра по московскому времени (и 4 часов дня по местному) Минприроды Камчатки опубликовало видео, на котором Халактырский пляж чист. Пользователи заподозрили обман и завалили аккаунт ведомства в соцсети гневными комментариями. Чистоту пляжа вечером 3 октября отметила и Елена Маркова. «Он действительно чистый и на вид по состоянию берега не скажешь о какой либо катастрофе», - сказала она. При этом жительница добавила, что на Халактырский пляж всегда выбрасывает достаточно мало морских существ. «[Сейчас] присутствует мелкая мертвая рыба на берегу, все равно есть морские звезды, ежи, но не в таком количестве. Скорее их намного больше в районе бухты Малая Лагерная, которая находится в Авачинской бухте со стороны города», - говорит Елена. Она вспоминает, что неделю назад на море в районе пляжа была «ярко выраженная бело-желтая пена». Сейчас такого нет, но цвет воды все еще необычный. По предварительным данным, отравление воды в Тихом океане произошло из-за утечки нефтепродуктов из коммерческого танкера. Течь устранили, но она привела к разливу содержащих фенол нефтепродуктов. Кому принадлежит судно - пока неизвестно. Ранее в Восточном военном округе опровергли причастность к загрязнению Тихоокеанского флота. Военные корабли и суда не перевозили в этом районе крупные партии нефтепродуктов.