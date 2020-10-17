Подозреваемого в многолетнем насилии над племянницей задержали под Выборгом. Процесс он снимал на видео

По информации 47news , накануне днём сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя поселка под Выборгом. Как пишет издание со ссылкой на областной СК, задержание состоялось в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Мужчина подозревается в том, что с 2007-го по 2018 год систематически, не менее одного раза в неделю, насиловал свою племянницу. Сейчас ей 19 лет.

Расследование уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни в Выборгском районе Ленобласти обернулось еще одним делом. Мужчину, подозреваемого в распространении интимных фотографий бывшей сожительницы, заподозрили в сексуальном насилии над несовершеннолетней родственницей.

По предварительной информации, измываясь над несовершеннолетней родственницей, он угрожал ей электрошокером, а происходящее снимал на видео. В его квартире был проведен обыск, по результатам которого были найдены мобильные телефоны, планшет, флеш-карты, тетради и блокнот с рукописными записями, а также пакетики с веществом растительного происхождения, несколько колб с неизвестным содержимым и наручники.

Как уточнили в ведомстве, о сексуальном насилии стало известно в ходе расследования уголовного дела, ранее возбужденного в отношении задержанного по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По данным следствия, он распространял интимные фотографии своей бывшей гражданской жены в Интернете.

«Мужчина задержан на двое суток. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в областном СК.