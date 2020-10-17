«Важно не место рождения, а то, где он встал на путь терроризма». В посольстве России рассказали об убийце учителя
Человек, жестокой убивший учителя истории под Парижем, имел статус беженца во Франции. У него найден вид на жительство, выданный 4 марта этого года и действующий до марта 2030 года на имя Абдулака Абуезидовича А, родившегося 12 марта 2002 года в Москве. Судимостей у него не было. Об этом заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.
«Это российский гражданин чеченского происхождения, получивший статус беженца», — заявил прокурор на пресс-конференции 17 октября (цитата по РИА Новости).
Пресс-атташе посольства России в Париже Сергей Паринов в беседе с агентством подчеркнул, что нападавший официально провёл во Франции последние 12 лет, и французская сторона это подтвердила. Вид на жительство он получил по достижении 18-летия, а до этого проживал по документам родителей.
«Данный человек проживал во Франции последние 12 лет в официальном качестве... Важно не столько место рождения, а то, где он подвергся радикализации и стал на путь терроризма, который Россия всегда последовательно осуждает во всех его проявлениях», — сказал собеседник агентства. Со ссылкой на французскую сторону он добавил: «В 2008 году они приехали во Францию с семьей... и обратились за получением статуса беженцев. Проживали во Франции на основании долгосрочного вида на жительство».
Погибший учитель истории, 47-летний Самюэль Пати, вел уроки нравственного и гражданского образования, обязательные во французских школах. Согласно методичкам, задачи этих курсов — формировать в подрастающем поколении чувство гражданственности, уважения, ответственности, солидарности, а также критическое мышление. У него был опыт работы с трудными подростками. По свидетельствам учеников Пати, свою работу он любил, а карикатуры из журнала Charlie Hebdo показывал на уроках каждый год, передаёт РИА.
РБК со ссылкой на французские СМИ пишет, что преподавателю поступали угрозы. После убийства подозреваемый выложил в Twitter снимок отрезанной головы с комментарием, что учитель был «казнен» за «унижение пророка Мухаммеда». После преступления молодой человек попытался пешком добраться до соседней коммуны Эраньи, но был замечен полицией. В ходе задержания сотрудники правоохранительных органов застрелили его.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.