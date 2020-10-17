«Важно не место рождения, а то, где он встал на путь терроризма». В посольстве России рассказали об убийце учителя

Человек, жестокой убивший учителя истории под Парижем, имел статус беженца во Франции. У него найден вид на жительство, выданный 4 марта этого года и действующий до марта 2030 года на имя Абдулака Абуезидовича А, родившегося 12 марта 2002 года в Москве. Судимостей у него не было. Об этом заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Пресс-атташе посольства России в Париже Сергей Паринов в беседе с агентством подчеркнул, что нападавший официально провёл во Франции последние 12 лет, и французская сторона это подтвердила. Вид на жительство он получил по достижении 18-летия, а до этого проживал по документам родителей.

«Данный человек проживал во Франции последние 12 лет в официальном качестве... Важно не столько место рождения, а то, где он подвергся радикализации и стал на путь терроризма, который Россия всегда последовательно осуждает во всех его проявлениях», — сказал собеседник агентства. Со ссылкой на французскую сторону он добавил: «В 2008 году они приехали во Францию с семьей... и обратились за получением статуса беженцев. Проживали во Франции на основании долгосрочного вида на жительство».

Погибший учитель истории, 47-летний Самюэль Пати, вел уроки нравственного и гражданского образования, обязательные во французских школах. Согласно методичкам, задачи этих курсов — формировать в подрастающем поколении чувство гражданственности, уважения, ответственности, солидарности, а также критическое мышление. У него был опыт работы с трудными подростками. По свидетельствам учеников Пати, свою работу он любил, а карикатуры из журнала Charlie Hebdo показывал на уроках каждый год, передаёт РИА.