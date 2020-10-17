США заявили России, что разместят ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В эфире на Первом канале 17 октября он рассказал, что информация ему поступила накануне. «Дальность этих ракет достигает Российской Федерации и задевает объекты стратегического ядерного сдерживания», — цитирует «Газета.Ru» дипломата.

Посол напомнил, что президент России Владимир Путин убеждал США не идти на столь опрометчивый шаг. «Когда вчера я еще раз получил подтверждение, что это будет, я тут же сказал, что, разумеется, адекватные шаги будут сделаны с российской стороны», — сказал Антонов.

22 сентября Путин на заседании Генассамблеи ООН призвал США к сдержанности в развёртывании новых ракетных систем, отметив, что «Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединённые Штаты Америки».



16 октября на заседании Совбеза РФ Владимир Путин предложил продлить договор СНВ-3 безо всяких условий на год, однако США отказались. Ситуацию «Фонтанке» прокомментировал непосредственный участник подготовки первых договоров о ядерном разоружении между СССР и США Павел Палажченко.