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17.10.2020 16:39
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США заявили России, что разместят ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе

США предупредили российскую сторону, что намерены разместить на территории стран Азиатско-Тихоокеанского региона ракеты средней и меньшей дальности, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В эфире на Первом канале 17 октября он рассказал, что информация ему поступила накануне. «Дальность этих ракет достигает Российской Федерации и задевает объекты стратегического ядерного сдерживания», — цитирует «Газета.Ru» дипломата.

По его словам, страны все ближе подходят к реальной гонке вооружений.

Посол напомнил, что президент России Владимир Путин убеждал США не идти на столь опрометчивый шаг. «Когда вчера я еще раз получил подтверждение, что это будет, я тут же сказал, что, разумеется, адекватные шаги будут сделаны с российской стороны», — сказал Антонов.

22 сентября Путин на заседании Генассамблеи ООН призвал США к сдержанности в развёртывании новых ракетных систем, отметив, что «Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединённые Штаты Америки».

16 октября на заседании Совбеза РФ Владимир Путин предложил продлить договор СНВ-3 безо всяких условий на год, однако США отказались. Ситуацию «Фонтанке» прокомментировал непосредственный участник подготовки первых договоров о ядерном разоружении между СССР и США Павел Палажченко.

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Комментарии (10)

Never_Mind
Влажный поток агитации модели "кругом/враги" растет и ширится. Ведется на эту лапшу только сероголовые уря-поцреоты.
Pilat
Ну чтож, скоро мы увидим ракеты на Кубе и в Венесуэле.
США снова наступают на старые грабли.
Есть ощущение, что они потеряли связь с реальностью, и не понимают, что их ранчо и кайфовая жизнь однозначно сгорят в случае военного конфликта с Россией или Китаем.
Судя по персонажам типа Псаки скорее всего это так и есть.
Alex000
Ахах, какая может быть гонка вооружений между данной парой стран.
Тут экономические весовые категории вообще не сопоставимы ныне.
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