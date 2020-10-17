Стрельба на Московском шоссе из-за миллиона привела к иностранцам. У них хранилась запрещенная литература

Звуки стрельбы в Московском районе Петербурга спустя неделю отозвались двумя задержаниями, одно из которых состоялось в Москве. Такое продолжение получила история о похищении миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне петербургские оперативники совместно с сотрудниками службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ РФ по городу и области, а также специалистами столичного уголовного розыска задержали двоих уроженцев Таджикистана. Один из них имеет двухлетнюю регистрацию в Москве, а второй не может находиться на территории РФ.