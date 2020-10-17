Стрельба на Московском шоссе из-за миллиона привела к иностранцам. У них хранилась запрещенная литература
Звуки стрельбы в Московском районе Петербурга спустя неделю отозвались двумя задержаниями, одно из которых состоялось в Москве. Такое продолжение получила история о похищении миллиона рублей.
Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне петербургские оперативники совместно с сотрудниками службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ РФ по городу и области, а также специалистами столичного уголовного розыска задержали двоих уроженцев Таджикистана. Один из них имеет двухлетнюю регистрацию в Москве, а второй не может находиться на территории РФ.
Задержанных поместили в изолятор временного содержания. В квартирах, где они проживали, прошли обыски, в ходе которых были найдены травматический пистолет и патроны к нему, литература экстремистского толка, мобильные телефоны и сим-карты.
По предварительной информации, эти двое могут быть причастны к разбою недельной давности в Московском районе Петербурга, о котором ранее писала «Фонтанка». В начале октября пятеро мужчин с бородами и в масках ворвались в бытовку на строительной площадке ЖК «Звезды столиц» на Московском шоссе, 13, где избили прораба и рабочего, затем схватили сумку с миллионом рублей и, отстреливаясь от преследования, попытались скрыться на «Дэу Нэксии». Подозрительный автомобиль был остановлен в Отрадном, водителя и его пассажиров задержали. Ими оказались уроженцы Узбекистана. Расследование продолжается.