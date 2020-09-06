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06.09.2020 11:39
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На Московском шоссе стреляли из-за миллиона. Бородачи далеко не уехали

Неудачный финансовый манёвр совершили приезжие в Московском районе Петербурга. Пятеро с оружием сумели добраться до миллиона, но далеко уехать не смогли.

Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, накануне около 9 вечера на улице Среднерогатской раздались выстрелы. Горожане заметили убегающих мужчин, отстреливающихся от преследователей. Приехавшие на место полицейские погони не застали, но слова очевидцев привели их к строительной площадке ЖК «Звезды столиц» на Московском шоссе, 13. Как выяснили правоохранители, пятеро мужчин с бородами и в масках ворвались в бытовку, где избили прораба и рабочего, затем схватили сумку с миллионом рублей и поспешили удалиться. Побитые оказались не сверженными и пустились в погоню, на Среднерогатской агрессоры сделали несколько выстрелов в преследователей, затем сели в серебристый «Дэу» и скрылись.

Полицейские объявили план «Перехват». Подозрительный автомобиль был остановлен в Отрадном Ленинградской области. В салоне находились пятеро приезжих из Узбекистана, все приехали в Россию на заработки, но сейчас являются официально безработными.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, стрельба велась из травматического пистолета, в результате один из мужчин получил легкую травму ноги. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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Комментарии (12)

8967
Теперь Питер, а не Ташкент - город хлебный.
муматор
"Побитые оказались не сверженными" - откуда их свергли? С трона? Золотые перья продолжают радовать перлами.
veteran78
Ну вот теперь эти хлопководы лет 5 на полном российском довольствии прокантуются. Какая разница где с сытым пузом на картанах сидеть ?
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