На Московском шоссе стреляли из-за миллиона. Бородачи далеко не уехали

Неудачный финансовый манёвр совершили приезжие в Московском районе Петербурга. Пятеро с оружием сумели добраться до миллиона, но далеко уехать не смогли.



Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, накануне около 9 вечера на улице Среднерогатской раздались выстрелы. Горожане заметили убегающих мужчин, отстреливающихся от преследователей. Приехавшие на место полицейские погони не застали, но слова очевидцев привели их к строительной площадке ЖК «Звезды столиц» на Московском шоссе, 13. Как выяснили правоохранители, пятеро мужчин с бородами и в масках ворвались в бытовку, где избили прораба и рабочего, затем схватили сумку с миллионом рублей и поспешили удалиться. Побитые оказались не сверженными и пустились в погоню, на Среднерогатской агрессоры сделали несколько выстрелов в преследователей, затем сели в серебристый «Дэу» и скрылись.