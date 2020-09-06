На Московском шоссе стреляли из-за миллиона. Бородачи далеко не уехали
Неудачный финансовый манёвр совершили приезжие в Московском районе Петербурга. Пятеро с оружием сумели добраться до миллиона, но далеко уехать не смогли.
Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, накануне около 9 вечера на улице Среднерогатской раздались выстрелы. Горожане заметили убегающих мужчин, отстреливающихся от преследователей. Приехавшие на место полицейские погони не застали, но слова очевидцев привели их к строительной площадке ЖК «Звезды столиц» на Московском шоссе, 13. Как выяснили правоохранители, пятеро мужчин с бородами и в масках ворвались в бытовку, где избили прораба и рабочего, затем схватили сумку с миллионом рублей и поспешили удалиться. Побитые оказались не сверженными и пустились в погоню, на Среднерогатской агрессоры сделали несколько выстрелов в преследователей, затем сели в серебристый «Дэу» и скрылись.
Полицейские объявили план «Перехват». Подозрительный автомобиль был остановлен в Отрадном Ленинградской области. В салоне находились пятеро приезжих из Узбекистана, все приехали в Россию на заработки, но сейчас являются официально безработными.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, стрельба велась из травматического пистолета, в результате один из мужчин получил легкую травму ноги. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».