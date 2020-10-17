В пригородах Петербурга уже можно улететь на гололёде. У автомобилистов в бачке замерзает вода
В пригородах Петербурга утром 17 октября уже наблюдалась гололедица, сообщают автомобилисты.
На автодороге «Кола» (Мурманское шоссе), около развязки на Мяглово и Разметелево, столкнулись серебристый «Тигуан» и ещё один автомобиль, предположительно, «Лада Ларгус», который в итоге перевернулся, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На дорогу стало вытекать топливо, многим пришлось постоять в пробке.
Дорожные условия уже осложняют заморозки, отмечают в группе. «Живу в Разметелево, утром лёд в бочке 0,5 см», — пишет Юрий. «В Морозовке минус 3, всё замерзло», — добавляет Александр.
Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозировал, что на выходных в городе возможен снег.