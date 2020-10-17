Спортивные мероприятия меняют съему движения транспорта в районе стадиона «Газпром Арена» в Петербурге 17 и 18 октября. В субботу там пройдет матч футбольного клуба «Зенит» (и еще один 20 октября), а в воскресенье состоится спортивно-массовое мероприятие «Арена марафон».
В связи с футбольным матчем будут перекрывать движение:
- с 00:00 до 24:00 17 и 20 октября — по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисной аллее от Южной дороги и Велосипедной аллее от Северной дороги;
- 17 октября с 11:00 до 17:00 и 20 октября с 16:55 до 22:55 — по Рюхиной улице в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту и набережной Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала;
- 17 октября с 14:00 до 18:00 и с 19:55 20 октября до 00:55 21 октября — по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.
Также движение будет ограничено:
- 17 октября с 11:00 до 17:00 и 20 октября с 16:55 до 22:55 введут движение по полосам на Крестовском проспекте за пересечением с улицей Рюхина в направлении к Южной дороге;
- 17 октября с 14:00 до 18:00 и с 19:55 20 октября до 00:55 21 октября — установят знак «Движение направо» при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы.
Кроме того, с 00:00 до 24:00 17 и 20 октября будет запрещено парковаться на Северной и Южной дорогах, в Бодровом переулке, на Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морском проспекте от Динамовской улицы до Рюхиной улицы, Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и нечетной стороне улицы Савиной.
«Арена марафон» перекроет движение транспорта в первой половине воскресенья:
- с 6:30 до 12:00 — по Велосипедной аллее и Северной дороге в направлении от Велосипедной аллеи к Бодрову переулку;
- с 6:30 до 14:30 — по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи, Северной дороге от Яхтенного моста до Велосипедной аллеи, Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Яхтенному мосту, Яхтенной улице от Яхтенного моста до Приморского проспекта.
На следующих улицах движение ограничат:
- с 6:30 до 12:00 — введут одностороннее движение по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге;
- с 12:00 до 14:30 — сузят проезжую часть слева по Велосипедной аллее в направлении от Центральной аллеи к Северной дороге.
Кроме того, с 21:00 17 октября до 14:30 18 октября будет запрещена остановка на Центральной аллее от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи, Северной дороге от набережной Гребного канала до Бодрова переулка и набережной Гребного канала от дома 10 до Северной дороги.
Помимо этих мероприятий движение транспорта в Петербурге 17 октября перекрывают из-за проведения теннисного турнира St. Petersburg Open и велопробега в честь Дня дорожника. Подробнее об ограничениях читайте здесь.