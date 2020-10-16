На теннисном турнире St. Petersburg Open 2020 завершился пятый игровой день. В полуфинал пробился только один россиянин. Им оказался Андрей Рублев (Россия, №10 мирового рейтинг), победивший Кэмерона Норри (Великобритания, №72) 6:2, 6:1.

«На самом деле, я чувствую усталость, особенно после вчерашнего матча. Повторюсь, рад, что сегодня получилось уверенно выиграть, потому что сейчас есть время восстановиться и подготовиться к завтрашнему матчу. Надеюсь, завтра удастся выйти на корт с новыми силами», — заявил Рублев.