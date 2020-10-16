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16.10.2020 23:22
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На St. Petersburg Open 2020 определились все полуфиналисты. Один из них — россиянин

На теннисном турнире St. Petersburg Open 2020 завершился пятый игровой день. В полуфинал пробился только один россиянин. Им оказался Андрей Рублев (Россия, №10 мирового рейтинг), победивший Кэмерона Норри (Великобритания, №72) 6:2, 6:1.

«На самом деле, я чувствую усталость, особенно после вчерашнего матча. Повторюсь, рад, что сегодня получилось уверенно выиграть, потому что сейчас есть время восстановиться и подготовиться к завтрашнему матчу. Надеюсь, завтра удастся выйти на корт с новыми силами», — заявил Рублев.

В полуфинале Рублев встретится с Денисом Шаповаловым (Канада, №11), который победил Стэна Вавринку (Швейцария, №17) 6:4, 7:5.

Результаты других четвертьфиналов:

Борна Чорич (Хорватия, №27) — Рейлли Опелка (США, №36) 7:6, 6:3;

Милош Раонич (Канада, №21) — Карен Хачанов (Россия, №16) 6:1, 7:6.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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