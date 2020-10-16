Водитель «Лексуса» госпитализирован после аварии на платной автодороге М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург в Пушкинском районе города 16 октября. Он не дал грузовику отъехать от пункта оплаты.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла немногим позже четырёх часов вечера на 679-м километре трассы М-11. По предварительной информации, 27-летний водитель «Лексуса» неправильно выбрал скорость и дистанцию и влетел в «Мерседес-Бенц Актрос» с полуприцепом, за рулём которого сидел мужчина 34 лет.