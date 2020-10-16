На М-11 водитель «Лексуса» заигрался со скоростью. Прямо у пункта оплаты он ушёл под грузовик
Водитель «Лексуса» госпитализирован после аварии на платной автодороге М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург в Пушкинском районе города 16 октября. Он не дал грузовику отъехать от пункта оплаты.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла немногим позже четырёх часов вечера на 679-м километре трассы М-11. По предварительной информации, 27-летний водитель «Лексуса» неправильно выбрал скорость и дистанцию и влетел в «Мерседес-Бенц Актрос» с полуприцепом, за рулём которого сидел мужчина 34 лет.
Водителя легкового автомобиля увезли в больницу с тяжёлыми травмами. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Магистраль двух столиц», машины столкнулись в районе «Экспофорума», у пункта взимания оплаты, где установлено ограничение скорости в 30 км/ч.
Результат показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы случившегося рассказывают в комментариях, что приметили видели «Лексус» с подмосковными номерами ещё до аварии: он «то, разгонялся, то тормозил без причины». «Он перед нами был. Пока у нас шлагбаум открывался и закрывался... увидели только облако осколков! Мне кажется, он и пяти метров от шлагбаума не проехал», — пишет Татьяна. Алёна добавляет, что проезжала слева и услышала звук удара: «Смотрю — уже без сознания мужик. Как он так умудрился? Фура только-только тронулась, начала разгоняться, скорость — тьфу. Как так не заметил?».
В УГИБДД добавили, что проверяют обстоятельства аварии.