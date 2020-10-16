Девочка-изгой. Родители стремились избавиться от обвиненной в убийстве 15-летней школьницы

О постановлении Приморского райсуда 16 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «В ходатайстве отказано. Следствие не представило данные относительно события преступления, сведения о самом факте, времени, дате и причине смерти потерпевшей. Отсутствуют осмотр места происшествия, сведения об обнаружении трупа с явными признаками насильственной смерти. Нет сведений о наличии криминальных причин смерти. Эти обстоятельства лишили суд возможности обсуждения обоснованности и законности возбуждения уголовного дела, задержания несовершеннолетней и предъявления ей обвинения. Также нет возможности проверить причастность обвиняемой к преступлению», — уточнили в пресс-службе.

Обвиняемая в убийстве родной бабушки школьница освобождена из суда. Следственный комитет и прокуратура Приморского района приложили к этому немалые усилия.

Прокуратура Приморского района тоже участвовала в судебном процессе и, несмотря на отсутствие массива необходимых документов, поддерживала следствие в его решимости отправить школьницу в СИЗО.

Школьница не признала причастность к убийству, от дачи показаний отказалась.

Обвиняемая формально живет в квартире с матерью. Но последние годы школьница скиталась от дома к дому. По данным «Фонтанки», мать для дочери арендовала комнату в Петроградском районе. Также обвиняемая иногда гостила у бабушки на Ланском шоссе, где и случилось убийство. Мать и отец — он живет отдельно — привлекались за неисполнение родительских обязанностей.

Школьница состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, систематически пьет, лечилась в центре детской психиатрии. Склонна к неконтролируемой агрессии.

Тело 78-летней петербурженки с колото-резаными ранами живота и гематомами на теле и голове нашел ее муж утром 14 октября. Школьницу задержали вечером у станции метро «Пионерская». Из квартиры на Ланском пропали ценности и деньги.