Пожилой петербуржец нашел в квартире убитую жену. Задержана 15-летняя внучка
Правоохранительные органы расследуют смерть пожилой петербурженки, чьё изрезанное тело нашли в Приморском районе города. Полиции предстоит установить, что произошло между ней и внучкой школьного возраста, которую задержали по подозрению в убийстве.
Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, накануне о преступлении в полицию сообщил житель квартиры на Ланском шоссе, за день до этого отметивший 80-летие. Он рассказал, что в половине восьмого утра среды вернулся домой и обнаружил свою 78-летнюю супругу мёртвой.
Колото-резаные раны живота и множественные травмы головы и предплечья подсказали, что женщину подвело не здоровье. Муж погибшей добавил, что из квартиры исчезли деньги и документы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Под подозрение попала старшая внучка. Днём оперативники встретили 15-летнюю девушку у станции метро «Пионерская». Она задержана на двое суток.