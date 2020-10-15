Пожилой петербуржец нашел в квартире убитую жену. Задержана 15-летняя внучка

Правоохранительные органы расследуют смерть пожилой петербурженки, чьё изрезанное тело нашли в Приморском районе города. Полиции предстоит установить, что произошло между ней и внучкой школьного возраста, которую задержали по подозрению в убийстве.

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, накануне о преступлении в полицию сообщил житель квартиры на Ланском шоссе, за день до этого отметивший 80-летие. Он рассказал, что в половине восьмого утра среды вернулся домой и обнаружил свою 78-летнюю супругу мёртвой.