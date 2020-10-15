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15.10.2020 09:37
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Пожилой петербуржец нашел в квартире убитую жену. Задержана 15-летняя внучка

Правоохранительные органы расследуют смерть пожилой петербурженки, чьё изрезанное тело нашли в Приморском районе города. Полиции предстоит установить, что произошло между ней и внучкой школьного возраста, которую задержали по подозрению в убийстве.

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, накануне о преступлении в полицию сообщил житель квартиры на Ланском шоссе, за день до этого отметивший 80-летие. Он рассказал, что в половине восьмого утра среды вернулся домой и обнаружил свою 78-летнюю супругу мёртвой.

Колото-резаные раны живота и множественные травмы головы и предплечья подсказали, что женщину подвело не здоровье. Муж погибшей добавил, что из квартиры исчезли деньги и документы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Под подозрение попала старшая внучка. Днём оперативники встретили 15-летнюю девушку у станции метро «Пионерская». Она задержана на двое суток.

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Комментарии (2)

Папироскина
уже страшно читать новости
263826131
Культурная столица!!! Расчлененка, бытовуха, уличные разборки и т.д. по списку. Ленинградцы!!! Что с вами происходит???
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