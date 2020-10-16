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16.10.2020 16:28
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МВД Белоруссии допустило использование огнестрельного оружия в отношении протестующих

Руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД заявил, что белорусские силовики будут применять оружие для защиты граждан и правопорядока.

«Огнестрельное оружие будет применено к любому, кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов», — цитирует 16 октября заявление Николая Карпенкова издание TUT.by.

По его словам, силовики «гуманно» применяют оружие. Глава ГУБОПиК указывает, что задача МВД — «защитить граждан, защитить правопорядок, защитить простых людей», чтобы они не видели «этой вакханалии».

Карпенков подчеркнул, что среди митингующих нет «настоящих мужиков, которые любят свою родину».

Протесты начались в Белоруссии после того, как действующий глава страны Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция не признала итоги голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения протестующих с правоохранительными органами. Страны Евросоюза на подавление митингов отреагировали санкциями.

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Комментарии (3)

Boris_93*1
Интересно , будет ли озвучено мнение на этот прискорбный повод каких-нть местных Белорусских партизан
медведь Дмитрий
Согласен ,насиловать мужиков и пытать женщин ,это уже перебор .
Ну а в целом ,вам бы борцам,пафоса по меньше ,а то уже скучно.
Maxic_84
Ну да все настоящие мужики избивают людей на улицах. Настоящие мужики насилуют и пытают в СИЗО задержанных. Бьют женщин и стариков настоящие мужики ещё.
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