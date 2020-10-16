МВД Белоруссии допустило использование огнестрельного оружия в отношении протестующих

Руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД заявил, что белорусские силовики будут применять оружие для защиты граждан и правопорядока.



«Огнестрельное оружие будет применено к любому, кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов», — цитирует 16 октября заявление Николая Карпенкова издание TUT.by.



По его словам, силовики «гуманно» применяют оружие. Глава ГУБОПиК указывает, что задача МВД — «защитить граждан, защитить правопорядок, защитить простых людей», чтобы они не видели «этой вакханалии».

