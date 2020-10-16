Песков о проблемах с демографией в России: «Мало женщин, которые могут рожать»

«Ситуация с ростом или сокращением населения хорошо известна, и президент неоднократно говорил, что это самая острая и самая важная проблема для нашей страны», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и подчеркнул, что убыль населения происходит по объективным причинам.

Действия властей по поддержке семьи работают эффективно, однако демографическая ситуация в России остаётся острой. Об этом 16 октября сообщили в Кремле, указав в качестве причин неблагоприятного прогноза войны, недостаточное количество женщин и коронавирус.

Он напомнил о демографических ямах, связанных с Великой Отечественной войной и распадом СССР, которые «преследуют нас во всей современной истории», и неблагоприятном настоящем в виде пандемии.

Песков отметил, что убыль населения могла быть более стремительной, если бы власти не принимали «максимально возможные энергичные меры» для того, чтобы стимулировать рождаемость, например материнский капитал. По его оценке, эти меры хорошо известны, востребованы и достаточно эффективны даже в краткосрочной перспективе.

«Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что если бы не было этих мер, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее. Но, слава богу, это не происходит. Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Второй мировой войны, и у нас просто с вами мало женщин, которые могут рожать детей. Вот и все», — цитирует Пескова «Медуза».

Ранее стало известно, что правительство вдвое ухудшило прогноз по убыли населения. Ожидается, что к концу 2024 года оно уменьшится на 1,2 млн человек, хотя в прежней версии ожидали рост с 2022 года.