«Аварийный» поворот на Муринской дороге собирает урожай: с конца сентября там уже третье ДТП
Очередное место притяжения ДТП появилось в Красногвардейском районе Петербурга. Менее чем за месяц на одном и том же месте произошли как минимум три крупные аварии.
Петербургские водители все никак не могут разъехаться друг с другом на повороте с Муринской дороги на стройплощадку жилого комплекса «Цветной город». Днем 16 октября там столкнулись два легковых автомобиля, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». О пострадавших не сообщается, а вот «железу» досталось неплохо.
Всего неделю назад, 8 октября, ровно на том же повороте столкнулись сразу три легковые машины. Одной изрядно помяло левый бок.
А еще двумя неделями ранее, 22 сентября, на этом повороте Mercedes сбил мотоциклиста. Тогда травмы получила пассажирка байка.
«Каждое утро еду по этой дороге на работу, там постоянные аварии на этом съезде», — отметил участник группы «ДТП и ЧП» Алексей.