Очередное место притяжения ДТП появилось в Красногвардейском районе Петербурга. Менее чем за месяц на одном и том же месте произошли как минимум три крупные аварии.



Петербургские водители все никак не могут разъехаться друг с другом на повороте с Муринской дороги на стройплощадку жилого комплекса «Цветной город». Днем 16 октября там столкнулись два легковых автомобиля, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». О пострадавших не сообщается, а вот «железу» досталось неплохо.