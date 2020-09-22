Автомобиль и мотоцикл столкнулись утром 22 сентября в Красногвардейском районе Петербурга. Травмы получила пассажирка байка.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей, на Муринской дороге автомобиль Mercedes, поворачивая налево на стройплощадку «Цветной город», сбил попутного мотоциклиста, который его обгонял. От удара байк отбросило в кювет.

«С водителем мотоцикла всё в порядке, только шок. С пассажиром мото — увезли в больницу с сотрясением мозга, была в шлеме», — пишет в группе «Мотосолидарность» участник Андрей, добавляя, что водитель автомобиля «не включил поворотник при повороте и не слышал сигналы мотоциклиста».