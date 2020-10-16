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16.10.2020 13:57
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Народная медицина наступает. На фоне новой волны коронавируса барсучий жир подорожал на 400%

Цена на барсучий жир — средство народной медицины от пневмонии и туберкулеза — за месяц выросла на 400%. Об этом 16 октября пишет Znak.com.

«Еще в начале августа покупали литр по 800 рублей, теперь просят уже 4 тыс. рублей за литр. Так и по такой цене свежего не найти, предлагают перетопленный жир, оставшийся с прошлого года. Его хотели было скормить собакам, да тут снова пригодился», — рассказал изданию житель села в Камышловском районе Свердловской области.

Издание обратило внимание, что подорожание наблюдается и в других регионах — например, в Тамбовской области, где барсучий жир продают по 3,5 тыс. рублей за полулитровую банку. Аналогичные сведения предоставили охотники с Алтая.

«Сначала все раскупали лимон и имбирь, теперь, видимо, жир пошел», — прокомментировал председатель Маминского охотхозяйства (Свердловская область) Василий Гусев.

Напомним, в России в последние дни наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом — сегодня был поставлен очередной рекорд по приросту заразившихся за сутки.

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Комментарии (7)

Wuhan Proletarian
С тревогой жду вестей про боярышник, краеугольный камень, паимаишь, народной медицины.
lsv.spb
А что ж имбирь? Уже не помогает? Видимо, от идиотизма средства нет.
Oleg_I
Бедные барсуки.
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