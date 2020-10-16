Народная медицина наступает. На фоне новой волны коронавируса барсучий жир подорожал на 400%

Цена на барсучий жир — средство народной медицины от пневмонии и туберкулеза — за месяц выросла на 400%. Об этом 16 октября пишет Znak.com.



«Еще в начале августа покупали литр по 800 рублей, теперь просят уже 4 тыс. рублей за литр. Так и по такой цене свежего не найти, предлагают перетопленный жир, оставшийся с прошлого года. Его хотели было скормить собакам, да тут снова пригодился», — рассказал изданию житель села в Камышловском районе Свердловской области.



Издание обратило внимание, что подорожание наблюдается и в других регионах — например, в Тамбовской области, где барсучий жир продают по 3,5 тыс. рублей за полулитровую банку. Аналогичные сведения предоставили охотники с Алтая.

