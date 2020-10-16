FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
77.95р91.45р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.10.2020 13:03
2
Печать

Петербургской школьнице предъявили обвинение в убийстве собственной бабушки

Подробности расследования смерти 78-летней жительницы Приморского района Петербурга стали известны 16 октября. Сообщается, что обвинение в убийстве предъявлено ее 15-летней внучке.

«Ей предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения», — говорится в сообщении петербургского СК.

По данным следствия, обвиняемая нанесла погибшей не менее трех ударов ножом в живот, а также несколько ударов неким предметом в область головы и туловища, это произошло в квартире одного из домов по Ланскому шоссе.

Как накануне писала «Фонтанка», все произошло 14 октября. Мертвой пожилую женщину нашел ее супруг, за день до этого отметивший 80-летие. Он же обратился в полицию, добавив, что также исчезли деньги и документы.

Под подозрение попала старшая внучка погибшей, которую вскоре задержали у станции метро «Пионерская».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

veteran78
Обама науськал, больше некому.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний