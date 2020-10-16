Петербургской школьнице предъявили обвинение в убийстве собственной бабушки
Подробности расследования смерти 78-летней жительницы Приморского района Петербурга стали известны 16 октября. Сообщается, что обвинение в убийстве предъявлено ее 15-летней внучке.
«Ей предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения», — говорится в сообщении петербургского СК.
По данным следствия, обвиняемая нанесла погибшей не менее трех ударов ножом в живот, а также несколько ударов неким предметом в область головы и туловища, это произошло в квартире одного из домов по Ланскому шоссе.
Как накануне писала «Фонтанка», все произошло 14 октября. Мертвой пожилую женщину нашел ее супруг, за день до этого отметивший 80-летие. Он же обратился в полицию, добавив, что также исчезли деньги и документы.
Под подозрение попала старшая внучка погибшей, которую вскоре задержали у станции метро «Пионерская».