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16.10.2020 12:59
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Следствие попросило 72 часа для поиска доказательств против тещи рэпера Энди Картрайта

Смольнинский районный суд продлил срок задержания 67-летней Елены Кохал на трое суток. Об этом просило следствие.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании 16 октября представитель СК заявил ходатайство о продлении срока задержания Кохал, чтобы представить дополнительные доказательства того, что подозреваемую необходимо заключить под стражу.

«Защита Кохал возражала, прокурор был не против», — уточняет пресс-служба.

По версии следствия, при пособничестве Елены Кохал ее дочь Марина неустановленным способом причинила смерть Александру Юшко, известному как рэпер Энди Картрайт.

Марина Кохал содержится в СИЗО. Туда же следствие планирует отправить Елену Кохал. Женщины отрицают причастность к смерти Картрайта. Он мог скончаться при употреблении инсулиносодержащего препарата «Новорапид Флекспен», предположительно примененного для вывода из запоя.

Во время заседания в Смольнинском районном суде 16 октября Елене Кохал стало плохо. Она легла на скамейку. В суд вызвали скорую помощь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

hal9000
Что тут не вяжется..)..а расчленять зачем..ну помер и помер от таблеток
dedmoroz_5e4d8827384c2
Женщины отрицают причастность к смерти Картрайта.....Бу-га-га ... Конечно, оне всё отрицают))))). В клетку их обеих!!!!(((((
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