Следствие попросило 72 часа для поиска доказательств против тещи рэпера Энди Картрайта
Смольнинский районный суд продлил срок задержания 67-летней Елены Кохал на трое суток. Об этом просило следствие.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании 16 октября представитель СК заявил ходатайство о продлении срока задержания Кохал, чтобы представить дополнительные доказательства того, что подозреваемую необходимо заключить под стражу.
«Защита Кохал возражала, прокурор был не против», — уточняет пресс-служба.
По версии следствия, при пособничестве Елены Кохал ее дочь Марина неустановленным способом причинила смерть Александру Юшко, известному как рэпер Энди Картрайт.
Марина Кохал содержится в СИЗО. Туда же следствие планирует отправить Елену Кохал. Женщины отрицают причастность к смерти Картрайта. Он мог скончаться при употреблении инсулиносодержащего препарата «Новорапид Флекспен», предположительно примененного для вывода из запоя.
Во время заседания в Смольнинском районном суде 16 октября Елене Кохал стало плохо. Она легла на скамейку. В суд вызвали скорую помощь.