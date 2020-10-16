УЕФА может отобрать у Петербурга проведение матчей Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отказаться от проведения чемпионата Европы, запланированного на 2021 год, в 12 городах. Как пишет The Sun 16 октября, из-за эпидемии коронавируса УЕФА изучает опыт североамериканских лиг с проведением турнира в двух-трех городах в так называемых «пузырях» (строго ограниченная территория, которую нельзя покидать участникам соревнований и заходить на нее посторонним людям, включая семьи участников).



Самый радикальный вариант предусматривает проведение в одной стране с использованием четырёх стадионов. Первые кандидаты на вылет — Баку, который сейчас находится в зоне конфликта с Арменией, и Санкт-Петербург.