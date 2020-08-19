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19.08.2020 12:07
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Бюджет футбольного Евро-2020 в Петербурге остался на уровне 3,5 млрд рублей

Перенос чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год не повлияет на бюджет проведения российской части соревнования. Как подчеркнул глава оргкомитета Алексей Сорокин в интервью ТАСС в среду, 19 августа, бюджет останется на уровне 3,5 млрд рублей.

«Бюджет подготовки к Евро не меняется. Путем оптимизации мы остаемся в том бюджете, который уже был утвержден изначально. Никаких существенных изменений, кроме перераспределения уже имеющихся средств, наш финансовый план не претерпел. Смысл в том, что никто ничего не добавляет — средства перераспределяются. Благодаря изменениям в кадровой политике, мы оптимизировали нашу работу, приняли те же решения, что и остальные организации в ходе пандемии», — заявил Сорокин.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса принял решение перенести чемпионат Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Смольный подтвердил участие Петербурга. В городе планируются матчи группы с участием России, Финляндии, Дании и Бельгии, а также один из четвертьфиналов турнира.

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