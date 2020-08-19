Бюджет футбольного Евро-2020 в Петербурге остался на уровне 3,5 млрд рублей

Перенос чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год не повлияет на бюджет проведения российской части соревнования. Как подчеркнул глава оргкомитета Алексей Сорокин в интервью ТАСС в среду, 19 августа, бюджет останется на уровне 3,5 млрд рублей.



«Бюджет подготовки к Евро не меняется. Путем оптимизации мы остаемся в том бюджете, который уже был утвержден изначально. Никаких существенных изменений, кроме перераспределения уже имеющихся средств, наш финансовый план не претерпел. Смысл в том, что никто ничего не добавляет — средства перераспределяются. Благодаря изменениям в кадровой политике, мы оптимизировали нашу работу, приняли те же решения, что и остальные организации в ходе пандемии», — заявил Сорокин.