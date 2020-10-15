Экс-губернатор Хабаровского края Фургал рассказал о проблеме со здоровьем

Находящийся в столичном СИЗО экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, сообщил, что врачи незадолго до его ареста выявили у него заболевание, и теперь он нуждается в компьютерной томографии, рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в Instagram вечером 15 октября.

«Есть одна не очень хорошая новость. Нам до сих пор Фургал не рассказывал про то, что у него оказывается есть проблема со здоровьем, и эту проблему выявили врачи в Хабаровске незадолго до того, как его арестовали. Они выявили некий процесс. Я просто не буду его называть, он такого разрешения не давал... И ему нужно сделать КТ (компьютерную томографию)», — заявила она. Меркачева добавила, что у следователя есть выписки из хабаровских больниц о здоровье Фургала, однако следователь не отдает их в медицинскую часть. Помимо этого, Меркачева рассказала, что правозащитники написали рекомендацию и попросили адвокатов ускориться в решении данного вопроса. «Адвокаты сказали, что этим занимаются сейчас как раз активно, и Фургала нужно срочно вывезти на КТ», — добавила она.

Меркачева также пояснила, что КТ нет ни в одном СИЗО, поэтому экс-губернатора нужно вывезти в гражданскую клинику и провести ему «серьезное обследование».

В нначале октября сообщалось о том, что Фургал в СИЗО начал терять зрение.

Экс-губернатора Фургала увезли в Москву и арестовали три месяца назад, вменив ему убийства десятилетней давности. В Хабаровск послали другого представителя ЛДПР — Михаила Дегтярева. Протестующие жители Хабаровска требуют вернуть Фургала в регион и судить там.