В Хабаровске очередная акция протеста в поддержку Фургала закончилась потасовкой с ОМОНом. Десятки задержаны

На 92-й раз, когда протестующие вышли к зданию правительства Хабаровского края в поддержку арестованного в Москве экс-губернатора Сергея Фургала, их внезапно разогнала колонна ОМОНа. Задержаны от 20 до 30 человек.



Как пишет портал DVHAB, 10 октября митинг в Хабаровске впервые перестал быть мирным. На площади у здания правительства собралось несколько сотен протестующих. Сперва всё по традиции было спокойно. Затем несколько человек достали палатки, и вскоре прямо из здания вышла колонна бойцов с дубинками. Судя по кадрам, в момент сближения колонны с хабаровчанами протестующие просто стояли, глядя на экипированных молодых людей. Те сразу начали выдергивать из толпы людей и уводить их с площади.

