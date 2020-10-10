В Хабаровске очередная акция протеста в поддержку Фургала закончилась потасовкой с ОМОНом. Десятки задержаны
На 92-й раз, когда протестующие вышли к зданию правительства Хабаровского края в поддержку арестованного в Москве экс-губернатора Сергея Фургала, их внезапно разогнала колонна ОМОНа. Задержаны от 20 до 30 человек.
Как пишет портал DVHAB, 10 октября митинг в Хабаровске впервые перестал быть мирным. На площади у здания правительства собралось несколько сотен протестующих. Сперва всё по традиции было спокойно. Затем несколько человек достали палатки, и вскоре прямо из здания вышла колонна бойцов с дубинками. Судя по кадрам, в момент сближения колонны с хабаровчанами протестующие просто стояли, глядя на экипированных молодых людей. Те сразу начали выдергивать из толпы людей и уводить их с площади.
⚡️В Хабаровске силовики разогнали участников акции в поддержку Сергея Фургала, применив грубую силу. По некоторым данным, один из задержанных находится в автозаке без сознания. Количество задержанных на данный момент неизвестно.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 10, 2020
Видео: @teamnavalnykhv pic.twitter.com/OVF0uJA44s
Сообщается, что задержаны были от 20 до 30 человек, несколько протестующих получили травмы.
Экс-губернатора Фургала увезли в Москву и арестовали три месяца назад, вменив ему убийства десятилетней давности. В Хабаровск послали другого представителя ЛДПР — Михаила Дегтярева. Протестующие требуют вернуть Фургала в регион и судить там.