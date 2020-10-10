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10.10.2020 10:45
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В Хабаровске очередная акция протеста в поддержку Фургала закончилась потасовкой с ОМОНом. Десятки задержаны

На 92-й раз, когда протестующие вышли к зданию правительства Хабаровского края в поддержку арестованного в Москве экс-губернатора Сергея Фургала, их внезапно разогнала колонна ОМОНа. Задержаны от 20 до 30 человек.

Как пишет портал DVHAB, 10 октября митинг в Хабаровске впервые перестал быть мирным. На площади у здания правительства собралось несколько сотен протестующих. Сперва всё по традиции было спокойно. Затем несколько человек достали палатки, и вскоре прямо из здания вышла колонна бойцов с дубинками. Судя по кадрам, в момент сближения колонны с хабаровчанами протестующие просто стояли, глядя на экипированных молодых людей. Те сразу начали выдергивать из толпы людей и уводить их с площади.

Сообщается, что задержаны были от 20 до 30 человек, несколько протестующих получили травмы.

Экс-губернатора Фургала увезли в Москву и арестовали три месяца назад, вменив ему убийства десятилетней давности. В Хабаровск послали другого представителя ЛДПР — Михаила Дегтярева. Протестующие требуют вернуть Фургала в регион и судить там.

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Комментарии (4)

gencon
Омоновцы потом как те киллеры в 90-х, ходят в церковь грехи замаливают. А если не ходят, то жизнь в России не по-закону, не по понятиям, а в полном бардаке.
медведь Дмитрий
Кстати особенно нра заголовочный стоп кадр ,где два чёрта в чёрный куртках,очках и масках у колонок !!!! Смелые борцы .
медведь Дмитрий
Какая неприятность .)))
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