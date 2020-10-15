В ДТП в Солнечном погиб неизвестный мужчина

Смертельное ДТП произошло вечером 15 октября в Курортном районе города Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 19:15 на 3-м километре Зеленогорского шоссе в посёлке Солнечное мужчина 1943 года рождения на «Ауди А6», по предварительной информации, сбил мужчину лет 40 на вид. Это случилось в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Пешеход скончался. Его личность устанавливается.

Днём в Колпино под машину попали несовершеннолетние пешеходы — 15 и 16 лет.