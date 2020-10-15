Двое детей сбиты в Колпино на «зебре». Они переходили на зелёный

Серьёзное ДТП произошло днём 15 октября в Колпино. Пострадавшие — несовершеннолетние пешеходы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 15:10 на перекрёстке бульвара Свободы и Соборной улицы мужчина 1975 года рождения на «Ситроене С4» совершил наезд на пешеходов 15 и 16 лет. По предварительной информации, они пересекали дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода по зелёному сигналу светофора.

Оба пешехода госпитализированы. У 15-летнего диагностировали сотрясение головного мозга, у 16-летнего — ушиб копчика. По факту ДТП проводится проверка.