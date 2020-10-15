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15.10.2020 19:08
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Двое детей сбиты в Колпино на «зебре». Они переходили на зелёный

Серьёзное ДТП произошло днём 15 октября в Колпино. Пострадавшие — несовершеннолетние пешеходы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 15:10 на перекрёстке бульвара Свободы и Соборной улицы мужчина 1975 года рождения на «Ситроене С4» совершил наезд на пешеходов 15 и 16 лет. По предварительной информации, они пересекали дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода по зелёному сигналу светофора.

Оба пешехода госпитализированы. У 15-летнего диагностировали сотрясение головного мозга, у 16-летнего — ушиб копчика. По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарии (12)

yujinspb2
Дети? Да такие уже вовсю курят и бухают. Где логика авторов? То тётку 40 лет девушкой назовут, то 16-ти летних детьми.
gencon
Коррупция отбирает здоровье у маленьких петербужцев и больших
NAPALM
Лежачие полицейские перед пешеходными переходами решает проблему снижения скорости и привлечения внимания у водителей
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