Неудачный день выдался у столбов и столбиков в Красносельском районе Петербурга. За 15 октября жертвами водителей пали дорожный знак и фонарь.



Как сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», на проспекте Ленина в Красном Селе, у пешеходного перехода на пересечении с улицей Равенства, уборочный трактор свалил знак «Пешеходный переход». Произошедшее попало на камеру, и на записи видно, как водитель остановился и попытался поставить знак на место. Фокус не удался, и мужчина просто сел обратно в трактор и уехал.