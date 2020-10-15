В Красном Селе трактор свалил дорожный знак, а микроавтобус, пытаясь увернуться от пешехода, срубил столб
Неудачный день выдался у столбов и столбиков в Красносельском районе Петербурга. За 15 октября жертвами водителей пали дорожный знак и фонарь.
Как сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», на проспекте Ленина в Красном Селе, у пешеходного перехода на пересечении с улицей Равенства, уборочный трактор свалил знак «Пешеходный переход». Произошедшее попало на камеру, и на записи видно, как водитель остановился и попытался поставить знак на место. Фокус не удался, и мужчина просто сел обратно в трактор и уехал.
Второе ДТП тоже случилось на проспекте Ленина, в районе Троицкой церкви. Микроавтобус снес установленный на газоне фонарный столб, пишут в группе. Тот упал на дорогу, перегородив две полосы.
На записи, опубликованной на канале группы в Youtube, видно, как мужчина переходит проезжую часть в неположенном месте на закруглении дороги. Половину пути он преодолевает шагом, а затем срывается на бег прямо перед едущим микроавтобусом. Водитель автомобиля, пытаясь избежать наезда, берет правее, но в результате вылетает с дороги и врезается в столб, уронив его на проезжую часть. Пешехода не задело, водитель, вероятно, тоже серьезных травм не получил — из машины он вышел сам.