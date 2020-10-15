Читатели «Фонтанки» за несколько часов собрали средства для пенсионерки

Напомним, благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» обратился к горожанам за помощью: 81-летней Варваре Павловне Алексеевой врачи рекомендовали мощные многоканальные цифровые слуховые аппараты, но пенсионерка не могла их приобрести за собственные средства. Выдаваемые аппараты за госсчёт не могли вернуть слух, проблемы с которым у женщины начались давно, ещё во время работы на Невском машиностроительном заводе им. В. И. Ленина.

Читатели «Фонтанки» вновь оперативно пришли на помощь — пожилой жительнице Петербурга за несколько часов были собраны средства, необходимые для покупки слуховых аппаратов.

Как рассказали «Фонтанке» в благотворительном фонде, после публикации вся сумма — более 87 тысяч рублей — была собрана за пять с половиной часов.



Команда фонда благодарит всех, кто откликнулся и помог. В ближайшее время аппараты будут закуплены и переданы пенсионерке.



Отметим, что это далеко не первый случай, когда наши читатели приходят на помощь пожилым петербуржцам. Редакция также благодарит всех за оказанную помощь.

