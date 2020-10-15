FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
77.28р90.71р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
15.10.2020 17:15
3
Печать

Читатели «Фонтанки» за несколько часов собрали средства для пенсионерки

Читатели «Фонтанки» вновь оперативно пришли на помощь — пожилой жительнице Петербурга за несколько часов были собраны средства, необходимые для покупки слуховых аппаратов.

Напомним, благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» обратился к горожанам за помощью: 81-летней Варваре Павловне Алексеевой врачи рекомендовали мощные многоканальные цифровые слуховые аппараты, но пенсионерка не могла их приобрести за собственные средства. Выдаваемые аппараты за госсчёт не могли вернуть слух, проблемы с которым у женщины начались давно, ещё во время работы на Невском машиностроительном заводе им. В. И. Ленина.

Как рассказали «Фонтанке» в благотворительном фонде, после публикации вся сумма — более 87 тысяч рублей — была собрана за пять с половиной часов.

Команда фонда благодарит всех, кто откликнулся и помог. В ближайшее время аппараты будут закуплены и переданы пенсионерке.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда наши читатели приходят на помощь пожилым петербуржцам. Редакция также благодарит всех за оказанную помощь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Brandora
Просто достаточно внимательно посмотреть вокруг, в своем подъезде, в своём доме - и окажется что есть те кто не может вот так организовать вокруг себя движуху. И тоже людям бывает несладко. Я своим стариканам соседям по дому помогаю как могу. Помогите и Вы, это будет очень хорошо.
vic_5e4cd1938d1a8
Хорошие новости
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний