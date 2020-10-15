«Жить полной и активной жизнью хочется и в 81 год». Петербурженке нужна помощь
Проблемы со слухом у Варвары Павловны начались давно, ещё во время работы на Невском машиностроительном заводе. Сейчас женщина практически не различает речь, что приносит не только бытовые неудобства. Слуховые аппараты, выдаваемые за госсчёт, не могут в полной мере вернуть слух. Купить рекомендованные врачами она не в состоянии.
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать помощь в сборе средств.
Алексеева Варвара Павловна, 81 год.
Требуются мощные многоканальные цифровые слуховые аппараты.
Стоимость 87 700 руб. Собрано 389 руб. Не хватает 87 311 руб.
Варвара Павловна пережила блокаду. Отец из-за инвалидности остался в городе, строил оборонительные сооружения, мать — пыталась уберечь детей. Из того времени Варваре Павловне запомнились только толпы людей, приходивших в летние месяцы в их район за Володарским мостом: там, на окраине города, было много полей, можно было пособирать хоть что-то съедобное.
Несмотря на пережитые 900 блокадных дней, Варвара Павловна с детства смотрит на жизнь с оптимизмом. После окончания швейного техникума недолго поработала в ателье. Потом круто изменила свою судьбу и устроилась на завод. Сорок три года — таков её трудовой стаж на Невском машиностроительном заводе им. В. И. Ленина. К сожалению, из-за повышенного уровня шума на машиносчётной станции, где работала женщина, у неё начались серьезные проблемы со слухом.
Сейчас Варвара Павловна с большим трудом разбирает речь, ставит на максимум звук в телевизоре и радио. Конечно, это очень раздражает и её саму, и окружающих. А главное, ставит под угрозу общение с самыми близкими людьми. Однако, даже несмотря на приличную пенсию в 27 тысяч рублей, Варвара Павловна не может купить себе качественные слуховые аппараты. Большая часть денег уходит на лекарства, которые невозможно получить бесплатно, продукты и квартплату.
Иногда Варвара Павловна позволяет себе маленькие радости — билет на концерт, шарфик, фрукты. Надеяться на помощь государства не приходится: типовые слуховые аппараты, представляемые по льготе, не могут вернуть ей слух. Родные один раз уже помогали с оплатой устройств, которые, к сожалению, прослужили совсем недолго. Сейчас Варвара Павловна надеется, что благодаря помощи неравнодушных людей сможет купить качественные и долговечные слуховые аппараты с их последующим сервисным сопровождением. Жить полной и активной жизнью хочется и в 81 год.
О том, как помочь Варваре Павловне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».
Команда фонда благодарит петербуржцев, в том числе читателей «Фонтанки», за поддержку пожилых людей даже в такой сложный период. «В последнее время публикации на «Фонтанке» получают очень большой отклик и собирают весьма приличные суммы — чему мы несказанно рады», — рассказали в фонде.