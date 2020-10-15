«Жить полной и активной жизнью хочется и в 81 год». Петербурженке нужна помощь

Варвара Павловна пережила блокаду. Отец из-за инвалидности остался в городе, строил оборонительные сооружения, мать — пыталась уберечь детей. Из того времени Варваре Павловне запомнились только толпы людей, приходивших в летние месяцы в их район за Володарским мостом: там, на окраине города, было много полей, можно было пособирать хоть что-то съедобное.

Несмотря на пережитые 900 блокадных дней, Варвара Павловна с детства смотрит на жизнь с оптимизмом. После окончания швейного техникума недолго поработала в ателье. Потом круто изменила свою судьбу и устроилась на завод. Сорок три года — таков её трудовой стаж на Невском машиностроительном заводе им. В. И. Ленина. К сожалению, из-за повышенного уровня шума на машиносчётной станции, где работала женщина, у неё начались серьезные проблемы со слухом.



Сейчас Варвара Павловна с большим трудом разбирает речь, ставит на максимум звук в телевизоре и радио. Конечно, это очень раздражает и её саму, и окружающих. А главное, ставит под угрозу общение с самыми близкими людьми. Однако, даже несмотря на приличную пенсию в 27 тысяч рублей, Варвара Павловна не может купить себе качественные слуховые аппараты. Большая часть денег уходит на лекарства, которые невозможно получить бесплатно, продукты и квартплату.



Иногда Варвара Павловна позволяет себе маленькие радости — билет на концерт, шарфик, фрукты. Надеяться на помощь государства не приходится: типовые слуховые аппараты, представляемые по льготе, не могут вернуть ей слух. Родные один раз уже помогали с оплатой устройств, которые, к сожалению, прослужили совсем недолго. Сейчас Варвара Павловна надеется, что благодаря помощи неравнодушных людей сможет купить качественные и долговечные слуховые аппараты с их последующим сервисным сопровождением. Жить полной и активной жизнью хочется и в 81 год.

