Роспотребнадзор: На пике пандемии в России будут фиксировать по 17 тысяч заболевших коронавирусом в сутки

Эксперт Роспотребнадзора сделал прогноз, сколько заболевших коронавирусом может быть в России на пике пандемии.



«Пик по количеству заболевших может составить 17–18 тысяч случаев в сутки», — цитирует 15 октября заявление Александра Горелова «Интерфакс».



По его словам, спад заболеваемости может наступить уже в начале ноября, то есть примерно через 20 дней. Он подчеркнул, что осенний рост стал «ожидаемым».



Горелов призвал при этом не ждать снижения заболевших «до ноля» в ближайшее время. В России сейчас переболело «не более одного процента населения».

