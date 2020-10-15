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15.10.2020 16:05
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Роспотребнадзор: На пике пандемии в России будут фиксировать по 17 тысяч заболевших коронавирусом в сутки

Эксперт Роспотребнадзора сделал прогноз, сколько заболевших коронавирусом может быть в России на пике пандемии.

«Пик по количеству заболевших может составить 17–18 тысяч случаев в сутки», — цитирует 15 октября заявление Александра Горелова «Интерфакс».

По его словам, спад заболеваемости может наступить уже в начале ноября, то есть примерно через 20 дней. Он подчеркнул, что осенний рост стал «ожидаемым».

Горелов призвал при этом не ждать снижения заболевших «до ноля» в ближайшее время. В России сейчас переболело «не более одного процента населения».

За последние сутки в России выявили 13 754 случая коронавируса, в Петербурге был поставлен очередной рекорд — 638 человек за 24 часа.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
Может хватит уже транслировать этот Роспилнадзоровский бред?
260778831
Уже открытым текстом говорят сколько можно писать?
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