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15.10.2020 15:01
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Четыре мешка с частями тела рабочего осматривают следователи на берегу Невы. Их нашли по наводке обвиняемого в убийстве

Из Невы в районе проспекта Обуховской Обороны, 38, достали 4 мешка с частями тела убитого 37-летнего рабочего завода. Об этом 15 октября рассказал «Фонтанке» собеседник из правоохранительных органов.

Источник добавил, что на местонахождение останков указал обвиняемый в убийстве 33-летний Евгений Александров, ранее признавшийся в расчленении знакомого.

По версии следствия, 5 сентября Александров во время ссоры воткнул нож в шею своему знакомому, а после прямо в цехе механической пилой разделал труп и расфасовал по пакетам. Утопил он их под покровом ночи в Неве, выйдя с территории завода на берег в районе дома № 38 по проспекту Обуховской Обороны. Обвиняемый в убийстве признал вину и отправлен судом в СИЗО до декабря.

Мешок с мужским бедром в конце сентября вытащил из Екатерингофки рыбак. Сперва он принял находку за обычный мусор, но позже решил проверить, что внутри, и сразу же вызвал полицию. Внутри помимо части тела лежала стальная деталь для утяжеления. Генетическая экспертиза установила принадлежность останков. Погибшим оказался рабочий предприятия на проспекте Обуховской Обороны.

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Комментарии (9)

mila789
Расчленинград Невзорова закрепиться
SERGEY111
В Питере веганам не место .
Lutiy
тренд на расчленёнку в Петербурге продолжается
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