Четыре мешка с частями тела рабочего осматривают следователи на берегу Невы. Их нашли по наводке обвиняемого в убийстве

Из Невы в районе проспекта Обуховской Обороны, 38, достали 4 мешка с частями тела убитого 37-летнего рабочего завода. Об этом 15 октября рассказал «Фонтанке» собеседник из правоохранительных органов.



Источник добавил, что на местонахождение останков указал обвиняемый в убийстве 33-летний Евгений Александров, ранее признавшийся в расчленении знакомого.



По версии следствия, 5 сентября Александров во время ссоры воткнул нож в шею своему знакомому, а после прямо в цехе механической пилой разделал труп и расфасовал по пакетам. Утопил он их под покровом ночи в Неве, выйдя с территории завода на берег в районе дома № 38 по проспекту Обуховской Обороны. Обвиняемый в убийстве признал вину и отправлен судом в СИЗО до декабря.

