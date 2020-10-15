Из Невы в районе проспекта Обуховской Обороны подняли пакеты с частями тела
Пакеты с частями тела достали из Невы в районе дома
Вероятно, это недостающие части тела рабочего петербургского завода, от которых избавился ранее арестованный 37-летний Евгений Александров. По версии следствия, 5 октября он во время ссоры воткнул нож в шею своему 33-летнему знакомому, а после механической пилой разделал труп и расфасовал по пакетам. Утопил он их под покровом ночи в Неве, выйдя с территории завода на берег в районе дома
Мешок с мужским бедром в конце сентября вытащил из Екатерингофки рыбак. Сперва он принял находку за обычный мусор, но позже решил проверить, что внутри, и сразу же вызвал полицию. Внутри помимо части тела лежала стальная деталь для утяжеления. Генетическая экспертиза установила принадлежность останков. Погибшим оказался 33-летний рабочий предприятия на проспекте Обуховской Обороны.