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15.10.2020 13:28
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Из Невы в районе проспекта Обуховской Обороны подняли пакеты с частями тела

Пакеты с частями тела достали из Невы в районе дома № 38 по проспекту Обуховской Обороны. Об этом «Фонтанке» сообщил собеседник в правоохранительных органах 15 октября. На момент написания заметки к месту обнаружения останков выехала следственно-оперативная группа.

Вероятно, это недостающие части тела рабочего петербургского завода, от которых избавился ранее арестованный 37-летний Евгений Александров. По версии следствия, 5 октября он во время ссоры воткнул нож в шею своему 33-летнему знакомому, а после механической пилой разделал труп и расфасовал по пакетам. Утопил он их под покровом ночи в Неве, выйдя с территории завода на берег в районе дома № 38 по проспекту Обуховской Обороны. Обвиняемый в убийстве признал вину и отправлен судом в СИЗО до декабря.

Мешок с мужским бедром в конце сентября вытащил из Екатерингофки рыбак. Сперва он принял находку за обычный мусор, но позже решил проверить, что внутри, и сразу же вызвал полицию. Внутри помимо части тела лежала стальная деталь для утяжеления. Генетическая экспертиза установила принадлежность останков. Погибшим оказался 33-летний рабочий предприятия на проспекте Обуховской Обороны.

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Комментарии (27)

Wowan
"Колыбель революции"!.. Э-хе-хе!..
vic_5e4cd1938d1a8
И название можно сменить. Вместо "Фонтанка",будет "Расчленёнка", по сновной специализации ....
vic_5e4cd1938d1a8
"Фонтанке" пора уже для одной из своих любимх тем вводить новую рубрику "Расчленёнка". Судя по всему, нас будут старательно информировать о каждом новом найденном кусочке одной и той же жертвы.
Если редакция считает своим журналистким долгом информировать о каждой найденной части тела, то нагляднее делать таблицу с отчётом за неделю/месяц/квартал/год о случаях расчленения с типовой информацией в столбцах. Дата, возраст, пол, способ расчленения, количество кусков, способ упаковки, место сокрытия, план/факт, % к остальному ещё нерасчленённому населению/ прогноз/примечания.
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