Из Невы в районе проспекта Обуховской Обороны подняли пакеты с частями тела

Пакеты с частями тела достали из Невы в районе дома № 38 по проспекту Обуховской Обороны. Об этом «Фонтанке» сообщил собеседник в правоохранительных органах 15 октября. На момент написания заметки к месту обнаружения останков выехала следственно-оперативная группа.

Вероятно, это недостающие части тела рабочего петербургского завода, от которых избавился ранее арестованный 37-летний Евгений Александров. По версии следствия, 5 октября он во время ссоры воткнул нож в шею своему 33-летнему знакомому, а после механической пилой разделал труп и расфасовал по пакетам. Утопил он их под покровом ночи в Неве, выйдя с территории завода на берег в районе дома № 38 по проспекту Обуховской Обороны. Обвиняемый в убийстве признал вину и отправлен судом в СИЗО до декабря.