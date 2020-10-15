Морозы сильнее коронавируса. В РАН ожидают спада заболеваемости COVID-19 зимой

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета сделал прогноз по поводу распространения COVID-19 в зимние месяцы.

«Думаю, зимой он [рост коронавируса] приостановится <...> Люди будут более разобщены, будет меньше контактов, как и тех, кто переносит вирус, поэтому и пойдет снижение», — цитирует 14 октября заявление Виталия Зверева «Интерфакс».

По его словам, распространение коронавируса будет наблюдаться до тех пор, пока 70% населения не переболеет. Зверев уверен, что нынешние пики связаны с подъемом респираторных заболеваний в осенне-зимний период. «Ничего экстраординарного сейчас не происходит», — отметил академик.