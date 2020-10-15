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15.10.2020 11:07
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Морозы сильнее коронавируса. В РАН ожидают спада заболеваемости COVID-19 зимой

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета сделал прогноз по поводу распространения COVID-19 в зимние месяцы.

«Думаю, зимой он [рост коронавируса] приостановится <...> Люди будут более разобщены, будет меньше контактов, как и тех, кто переносит вирус, поэтому и пойдет снижение», — цитирует 14 октября заявление Виталия Зверева «Интерфакс».

По его словам, распространение коронавируса будет наблюдаться до тех пор, пока 70% населения не переболеет. Зверев уверен, что нынешние пики связаны с подъемом респираторных заболеваний в осенне-зимний период. «Ничего экстраординарного сейчас не происходит», — отметил академик.

С начала пандемии в России выявили уже 1 354 163 случая коронавируса. В Петербурге 15 октября был установлен новый рекорд по количеству заболевших за 24 часа.

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Комментарии (4)

Yubilar
Излишне задавать ему уточняющий вопрос, по какой же это причине зимой люди будут более разобщены и у них будет меньше контактов. Просто нужно поверить и все. Думать сейчас не приветствуется
Cashmare
дяденька живет в своих розовых мечтах. зимой в общественном транспорте народу больше, чем осенью, потому что многие водятлы свои ведра на прикол ставят до весны. а там, где народу больше - там и передача соплей больше, о каком "разобщении" идет речь
Skazochny
чуть ранее "эксперты" давали зеркальный прогноз))))
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