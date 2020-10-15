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15.10.2020 10:08
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Самолёт Лукашенко не стали обслуживать в аэропорту Гамбурга. Рабочие Lufthansa Technik поддержали коллег из Белоруссии

Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолёт Александра Лукашенко в Гамбурге. Об этом сообщил телеграм-канал Nexta 14 октября.

Boeing 737 (EW-001PA) приземлился в аэропорту Фульсбюттель. Профсоюз Lufthansa Technik распространил листовку с требованием отставки Лукашенко. Её подлинность подтвердил председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук (организация входит в Международную конфедерацию профсоюзов).

«Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», – говорится в листовке.

В профсоюзе Lufthansa Technik напомнили, что 31 год назад сотрудники отказалась обслуживать самолёт главы Румынии Николае Чаушеску в знак протеста против его политики.

После президентских выборов, в результате которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, Белоруссию охватили протесты, которые продолжаются до сих пор. Светлана Тихановская, представляющая объединенную оппозицию, заявила, что не признает результаты голосования, а после покинула страну. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.

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Комментарии (1)

260860591
Интересно, а как он теперь полетит? Могу ошибаться, но если самолет не обслуживали, то вряд ли его могут выпустить из аэропорта в воздух.
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