Самолёт Лукашенко не стали обслуживать в аэропорту Гамбурга. Рабочие Lufthansa Technik поддержали коллег из Белоруссии

«Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», – говорится в листовке.

Boeing 737 (EW-001PA) приземлился в аэропорту Фульсбюттель. Профсоюз Lufthansa Technik распространил листовку с требованием отставки Лукашенко. Её подлинность подтвердил председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук (организация входит в Международную конфедерацию профсоюзов).

В профсоюзе Lufthansa Technik напомнили, что 31 год назад сотрудники отказалась обслуживать самолёт главы Румынии Николае Чаушеску в знак протеста против его политики.

После президентских выборов, в результате которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, Белоруссию охватили протесты, которые продолжаются до сих пор. Светлана Тихановская, представляющая объединенную оппозицию, заявила, что не признает результаты голосования, а после покинула страну. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.